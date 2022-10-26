Представитель Пентагона: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил «Гром»

Соединенные Штаты получили от России уведомление о намерении провести учения стратегических ядерных сил «Гром». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, который транслировался в сети микроблогов Twitter.

«США были оповещены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», — приводит слова представителя американского Минобороны агентство «Рейтер».

Райдер заверил, что Штаты «продолжат следить» за российскими маневрами. При этом он подчеркнул, что американская сторона не видит признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие или «грязную бомбу» (радиологический боеприпас).

«У нас нет никаких свидетельств того, что Россия решила использовать ядерное, химическое или биологическое оружие», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

До этого учения сил стратегического сдерживания «Гром» проводились 19 февраля, незадолго до начала специальной военной операции на Украине. За ходом маневров тогда наблюдали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Параллельно с 17 по 30 октября над северо-западом Европы проходят учения ВВС стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»), о чем ранее сообщал «Татар-информ».