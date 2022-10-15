Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября над северо-западом Европы

Военно-воздушные силы 14 стран — участниц Североатлантического альянса отработают возможности ядерного сдерживания над Бельгией, Великобританией и Северным морем в ходе учений Steadfast Noon («Стойкий полдень») с 17 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

«Учения <…> являются рутинным, повторяющимся учебным мероприятием и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями», — подчеркивают в альянсе.

Участие в маневрах примут до 60 самолетов: истребители четвертого и пятого поколений, самолеты наблюдения и заправщики, а также американские стратегические бомбардировщики B-52. Боевое оружие во время учений использоваться не будет.

Ранее генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, анонсируя проведение маневров, заметил, что «фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира» и нынешние маневры направлены на обеспечение «безопасного, эффективного сдерживания».

Кроме того, генсек НАТО обратил внимание на то, что подобные учения проводятся ежегодно и были запланированы давно. Он уверен, что отмена маневров Steadfast Noon стала бы «плохим сигналом».

По информации издания Politico, Соединенные Штаты и другие государства НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными силами после 21 сентября. Тогда Президент РФ Владимир Путин на фоне продолжающейся с 24 февраля специальной военной операции на Украине объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив о наличии у нее ядерного оружия.