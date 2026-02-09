В Татарстане в 2025 году стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников специальной военной операции. Всего за четыре месяца действия программы на учет встали 20 семей, восемь из них уже получили новое жилье. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Государственного жилищного фонда при Раисе РТ.

О запуске программы заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе во время празднования 30-летия Госжилфонда и десятилетия жилого района «Салават Купере». Программа позволит семьям участников спецоперации получить квартиры по соципотеке под 7% годовых в приоритетном порядке.

«Ипотека для участников СВО – это важное адресное направление. В 2026 году программы для ветеранов боевых действий и членов их семей станут важным сегментом. Это не просто мера поддержки, а формирование нового платежеспособного пласта покупателей», – отметила в разговоре с «Татар-информом» руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова.

Программу поддержали многие общественные и ветеранские организации Татарстана. Герой России Расим Баксиков отмечал ее важность для бойцов, член Общественной палаты РТ и руководитель волонтерского движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь подчеркивала значимость для семей участников спецоперации, а председатель Союза десантников по РТ Юрий Суворов называл ее реальной поддержкой.

