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В НАТО опровергли вариант с членством Украины в обмен на территории
НАТО поддерживает территориальную целостность Украины и не планирует предоставлять ей членство в альянсе в обмен на территории. Об этом украинскому телеканалу заявил один из представителей Североатлантического альянса.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира. <...> Позиция альянса четкая и не изменилась», — цитирует его РБК.
Ранее глава офиса НАТО предположил, что Украине придется отказаться от части территорий ради присоединения к альянсу. В офисе Зеленского, напомним, отвергли такой вариант.
Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по этой логике Украине придется отказаться и от Киева, ведь он когда-то был столицей Древней Руси.
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