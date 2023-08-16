В НАТО опровергли вариант с членством Украины в обмен на территории

НАТО поддерживает территориальную целостность Украины и не планирует предоставлять ей членство в альянсе в обмен на территории. Об этом украинскому телеканалу заявил один из представителей Североатлантического альянса.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира. <...> Позиция альянса четкая и не изменилась», — цитирует его РБК.

Ранее глава офиса НАТО предположил, что Украине придется отказаться от части территорий ради присоединения к альянсу. В офисе Зеленского, напомним, отвергли такой вариант.

Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по этой логике Украине придется отказаться и от Киева, ведь он когда-то был столицей Древней Руси.