Эрдоган: Нужно найти разумное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса
Турецкий Президент Тайип Реджеп Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса», — заявил он, выступая на Генассамблее ООН.
Ранее турецкий лидер рассказал, что Президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. По мнению Эрдогана, Киев должен проявлять одинаковое понимание с Москвой по этому вопросу.
Он призвал международные организации и государства «искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине».
«Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны на Украине, — заявил Эрдоган. — Выступаем за урегулирование проблемы на основе целостности Украины».