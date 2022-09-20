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Ру Тат
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Политика
20 сентября 2022  21:29

Эрдоган: Нужно найти разумное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса

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Турецкий Президент Тайип Реджеп Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса», — заявил он, выступая на Генассамблее ООН.

Ранее турецкий лидер рассказал, что Президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. По мнению Эрдогана, Киев должен проявлять одинаковое понимание с Москвой по этому вопросу.

Он призвал международные организации и государства «искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине».

«Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны на Украине, — заявил Эрдоган. — Выступаем за урегулирование проблемы на основе целостности Украины».

#Тайип Реджеп Эрдоган #спецоперация на Украине
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