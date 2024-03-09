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Представитель ЦИК РТ рассказал студентам казанского вуза о предстоящих выборах Президента
Председатель Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Татарстана Роман Беляков встретился со студентами Университета управления «ТИСБИ». Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
В беседе приняли участие студенты юридического и экономического факультетов вуза. Молодых людей интересовали история выборов в России и то, как они организуются сейчас.
Был затронут и вопрос, насколько важно участие молодежи в выборах Президента России, которые состоятся уже совсем скоро. Представитель ЦИК РТ прокомментировал все моменты, упомянутые студентами.
Помимо прочего, учащиеся вуза, которым впервые предстоит голосовать на выборах главы государства, получили в подарок памятные сувениры.
Аналогичные встречи происходили и раньше (например, в середине февраля Роман Беляков побеседовал со студентами казанского филиала Российского университета правосудия).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести выборы Президента России на самом высоком организационном уровне.
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