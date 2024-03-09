Представитель ЦИК РТ рассказал студентам казанского вуза о предстоящих выборах Президента

Фото: t.me/cik_rt/

Председатель Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Татарстана Роман Беляков встретился со студентами Университета управления «ТИСБИ». Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В беседе приняли участие студенты юридического и экономического факультетов вуза. Молодых людей интересовали история выборов в России и то, как они организуются сейчас.

Фото: t.me/cik_rt/

Был затронут и вопрос, насколько важно участие молодежи в выборах Президента России, которые состоятся уже совсем скоро. Представитель ЦИК РТ прокомментировал все моменты, упомянутые студентами.

Помимо прочего, учащиеся вуза, которым впервые предстоит голосовать на выборах главы государства, получили в подарок памятные сувениры.

Аналогичные встречи происходили и раньше (например, в середине февраля Роман Беляков побеседовал со студентами казанского филиала Российского университета правосудия).

Фото: t.me/cik_rt/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести выборы Президента России на самом высоком организационном уровне.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).