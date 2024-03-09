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Минниханов: Задача — провести выборы Президента на самом высоком уровне
Перед властями Республики Татарстан стоит задача провести выборы Президента Российской Федерации на самом высоком организационном уровне. Об этом напомнил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов заметил, что в Татарстане «в рамках предвыборной кампании проводится большая организационная работа». «К голосованию подготовлено 2767 избирательных участков, в том числе 45 — на объектах временного пребывания граждан. Все члены избирательных комиссий (21 334 человека) прошли дополнительное обучение требованиям избирательного законодательства», — проинформировал он.
В период с 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий в рамках проекта «Информ УИК» провели поквартирный обход жителей. «Это очень трудоемкая и большая работа. Этой формой информирования были охвачены 93% всех избирателей — это 2 734 842 человека. Или 91% домохозяйств, зарегистрированных в республике», — отметил Раис РТ.
Помимо этого, в городах и районах Татарстана состоялось более 2 тыс. сходов граждан и собраний трудовых коллективов.
Рустам Минниханов обратил внимание участников совещания, что впереди самая ответственная неделя. «Важнейшей задачей является обеспечение безопасности и правопорядка на избирательных участках и в общественных местах, сохранность бюллетеней и другой избирательной документации и инвентаря», — перечислил он ключевые направления работы.
«Главам муниципальных образований и представителям республиканского актива необходимо с выездом в закрепленные города и районы держать вопросы организации голосования на постоянном контроле», — подчеркнул Раис Татарстана.
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