Минниханов: Задача — провести выборы Президента на самом высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед властями Республики Татарстан стоит задача провести выборы Президента Российской Федерации на самом высоком организационном уровне. Об этом напомнил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов заметил, что в Татарстане «в рамках предвыборной кампании проводится большая организационная работа». «К голосованию подготовлено 2767 избирательных участков, в том числе 45 — на объектах временного пребывания граждан. Все члены избирательных комиссий (21 334 человека) прошли дополнительное обучение требованиям избирательного законодательства», — проинформировал он.

В период с 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий в рамках проекта «Информ УИК» провели поквартирный обход жителей. «Это очень трудоемкая и большая работа. Этой формой информирования были охвачены 93% всех избирателей — это 2 734 842 человека. Или 91% домохозяйств, зарегистрированных в республике», — отметил Раис РТ.

Помимо этого, в городах и районах Татарстана состоялось более 2 тыс. сходов граждан и собраний трудовых коллективов.

Рустам Минниханов обратил внимание участников совещания, что впереди самая ответственная неделя. «Важнейшей задачей является обеспечение безопасности и правопорядка на избирательных участках и в общественных местах, сохранность бюллетеней и другой избирательной документации и инвентаря», — перечислил он ключевые направления работы.

«Главам муниципальных образований и представителям республиканского актива необходимо с выездом в закрепленные города и районы держать вопросы организации голосования на постоянном контроле», — подчеркнул Раис Татарстана.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).