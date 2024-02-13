Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЦИК РТ: с казанскими студентами пообщались на тему выборов Президента РФ
Студенты казанского филиала Российского университета правосудия пообщались на тему участия молодежи РТ в выборах Президента России. Спикером на встрече стал председатель Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков.
Как сообщили в Центризбиркоме РТ, студенты могли задать свои вопросы. Они спрашивали про основные этапы организации выборов, способы участия в голосовании, возможность использования механизма «Мобильный избиратель».
Беляков подчеркнул, что выборы главы государства определяют курс, по которому двинется страна в следующие шесть лет. Он отметил, что общефедеральные выборы – открытые и легитимные, объединяют наше общество.
«Уверен, в такой непростой геополитической обстановке этот фактор имеет исключительное значение, мы все должны это понимать», - сказал спикер.
Ранее сообщалось, что ЦИК Татарстана представил экипировку обходчиков на грядущих выборах Президента России.
фото: ЦИК РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»