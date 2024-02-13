ЦИК РТ: с казанскими студентами пообщались на тему выборов Президента РФ

Студенты казанского филиала Российского университета правосудия пообщались на тему участия молодежи РТ в выборах Президента России. Спикером на встрече стал председатель Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков.

Как сообщили в Центризбиркоме РТ, студенты могли задать свои вопросы. Они спрашивали про основные этапы организации выборов, способы участия в голосовании, возможность использования механизма «Мобильный избиратель».

Беляков подчеркнул, что выборы главы государства определяют курс, по которому двинется страна в следующие шесть лет. Он отметил, что общефедеральные выборы – открытые и легитимные, объединяют наше общество.

«Уверен, в такой непростой геополитической обстановке этот фактор имеет исключительное значение, мы все должны это понимать», - сказал спикер.

Ранее сообщалось, что ЦИК Татарстана представил экипировку обходчиков на грядущих выборах Президента России.

фото: ЦИК РТ