news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 ноября 2025 17:48

Представитель авиакомпании ОАЭ: У арабских туристов Сочи популярнее, чем Анталья

Читайте нас в
Телеграм

У арабских туристов Сочи стал более популярным, чем турецкая Анталья. Об этом сообщила глава представительства Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова на деловом завтраке, посвященном презентации программы регулярных авиарейсов из Казани в Абу-Даби.

«У нас проседают продажи в Анталью из ОАЭ, потому что все полетели в Сочи. Рейсы в Сочи запустили 29 мая с осторожностью, долго присматривались к этому направлению. Особенно в свете закрытия аэропортов вокруг это стало очень интересным хабом и привлекательным направлением для туристов. Начали с трех рейсов. Но они стали так хорошо заполняться, что сейчас пять рейсов выполняем», – рассказала она.

Зимой национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways откроет четвертое направление в России – Казань. В частности, 4 декабря перевозчик запустит из Казани прямые регулярные рейсы в Абу-Даби.

«Если бы не закрытие аэропортов вокруг, уверена, что Казань стала бы следующим, третьим, городом после Москвы и Санкт-Петербурга», – подчеркнула Горюнова.

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Казани назначены на 13:30, из Абу-Даби – на 8:20 по местному времени. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus A320, имеющих восемь кресел в бизнес-классе и 150 – в эконом-классе.

«В Абу-Даби очень много природных пляжей с естественным песком. Там есть парки развлечений, тематические парки, аттракционы, мечети, отели в пустыне, филиал парижского Лувра, природные заповедники, а также президентский дворец, который открыли, как музей, чтобы показать, как живут шейхи, и много других достопримечательностей», – отметила Горюнова.

читайте также
Романцов: Открытие рейса в Абу-Даби – знаковая веха в развитии аэропорта Казани
Романцов: Открытие рейса в Абу-Даби – знаковая веха в развитии аэропорта Казани
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби
#открытие авиарейса
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025