Представитель авиакомпании ОАЭ: У арабских туристов Сочи популярнее, чем Анталья

У арабских туристов Сочи стал более популярным, чем турецкая Анталья. Об этом сообщила глава представительства Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова на деловом завтраке, посвященном презентации программы регулярных авиарейсов из Казани в Абу-Даби.

«У нас проседают продажи в Анталью из ОАЭ, потому что все полетели в Сочи. Рейсы в Сочи запустили 29 мая с осторожностью, долго присматривались к этому направлению. Особенно в свете закрытия аэропортов вокруг это стало очень интересным хабом и привлекательным направлением для туристов. Начали с трех рейсов. Но они стали так хорошо заполняться, что сейчас пять рейсов выполняем», – рассказала она.

Зимой национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways откроет четвертое направление в России – Казань. В частности, 4 декабря перевозчик запустит из Казани прямые регулярные рейсы в Абу-Даби.

«Если бы не закрытие аэропортов вокруг, уверена, что Казань стала бы следующим, третьим, городом после Москвы и Санкт-Петербурга», – подчеркнула Горюнова.

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Казани назначены на 13:30, из Абу-Даби – на 8:20 по местному времени. Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus A320, имеющих восемь кресел в бизнес-классе и 150 – в эконом-классе.

«В Абу-Даби очень много природных пляжей с естественным песком. Там есть парки развлечений, тематические парки, аттракционы, мечети, отели в пустыне, филиал парижского Лувра, природные заповедники, а также президентский дворец, который открыли, как музей, чтобы показать, как живут шейхи, и много других достопримечательностей», – отметила Горюнова.