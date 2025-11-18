Романцов: Открытие рейса в Абу-Даби – знаковая веха в развитии аэропорта Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый партнер аэропорта Казани, национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, 4 декабря запустит из столицы Татарстана прямые регулярные рейсы в Абу-Даби. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Об этом стало известно сегодня на деловом завтраке с участниками туристического бизнеса РТ.

«Открытие данной программы явилось результатом масштабной работы, проведенной совместно с нашим новым зарубежным партнером Etihad Airways. Как известно, ОАЭ является одним из самых популярных среди россиян туристических направлений. Открытие этого маршрута – большая знаковая веха в развитии аэропорта "Казань". Это еще и яркое подтверждение того, что Татарстан востребован на деловой и туристической карте мира», – сказал генеральный директор аэропорта столицы РТ Сергей Романцов.

Он выразил уверенность, что этот рейс будет востребован не только у туристов, но и у представителей бизнеса. «Он даст новые контакты в деловой сфере, рост туристического потока, инвестиций, создаст туристический и культурный обмен между нашими странами. Это знаковое событие, потому что еще одна крупнейшая авиакомпания приходит в аэропорт Казани», – подчеркнул Романцов.

Полетная программа продлится до 19 апреля 2026 года. Вылеты из Казани назначены на 13.30, из Абу-Даби – на 8.20 по местному времени. Продолжение полетов в следующем сезоне будет зависеть от загрузки рейса и решения авиакомпании, уточнил гендиректор аэропорта Казани. «Минимум 85% рейса должно быть заполнено», – заметил он.

«Мы рады открыть четвертое направление в России для нашей авиакомпании – Казань. Пока этот маршрут заявлен как сезонное зимнее направление, поскольку сложно рассчитать, какая ситуация будет с бортами, и будем смотреть на загрузку. Очень рассчитываем на хорошую загрузку. Хочется это пока сезонное направление превратить в круглогодичное», – добавила глава представительства Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По ее словам, с рейсом Казань – Абу-Даби хорошо стыкуются перелеты в Таиланд и на Шри-Ланку. «Но некоторые стыковки длинные на обратном пути. На Мальдивы отличная стыковка получается из Казани, а в Казань – длинная. Но мы работаем над расписанием. Смотрим, куда удобно лететь, используя хаб Абу-Даби. Абу-Даби очень заинтересован в туристах, притоке гостей. У ОАЭ и России сейчас хорошие взаимоотношения, деловой туризм развит. А Казань – важное для нас направление. Очень хотелось бы здесь закрепиться, чтобы было больше рейсов и летали круглогодично», – отметила Горюнова.

Рейс из Казани в Абу-Даби будет востребован не только у туристов, но и у предпринимателей, убеждена руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Авиасообщение в одну из главных точек Персидского залива дает нам не только прямое попадание прямо в сердце Объединенных Арабских Эмиратов со всеми культурными, историческими, развлекательными местами и доступ к большим деловым объединениям, но и вылет дальше в другие города и даже страны. Это хороший аэропорт для стыковки. Думаю, что это тоже будет востребовано нашими предпринимателями», – заявила она.

По мнению Минуллиной, открытие авиарейса Казань – Абу-Даби – важное событие не только для Татарстана, но и для всего Приволжского федерального округа.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».