Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

Прямое авиасообщение положительно влияет не только на туристическую, но и на деловую активность – это видно по числу зарегистрированных компаний с иностранным участием и росту товарооборота. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сегодня на деловом завтраке, посвященном презентации программы регулярных авиарейсов из Казани в Абу-Даби арабской авиакомпании Etihad Airways.

«Наши предприятия работают с ОАЭ очень активно. Самые крупные из них – КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени Горького, «Аурус», судостроительная корпорация «Ак Барс», «Татшина», «ТАИФ НК», «Химград», «ПОЗиС», Казанский пороховой завод. У них очень конкретные деловые договоры и поставки в Объединенные Арабские Эмираты. Соответственно, только их переговорные процессы – уже большое количество заполненных рейсов», – сказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways 4 декабря запустит из Казани прямые регулярные рейсы в Абу-Даби. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Казани назначены на 13.30, из Абу-Даби – на 8.20 по местному времени.

«Думаю, что эта компания сейчас будет для нас стратегическим партнером, чтобы мы могли развивать деловые отношения, проводить совместные деловые мероприятия и сделать многое, чтобы открытие этого прямого рейса повлияло на торгово-экономическое, научно-техническое, культурное, образовательное, спортивное, туристическое взаимодействие не только Татарстана и ОАЭ, но и Татарстана и других стран Персидского залива», – отметила глава АИР.

Минуллина напомнила, что в следующем году Казань официально станет культурной столицей исламского мира. Такое решение в феврале единогласно приняли министры культуры стран Организации исламского сотрудничества на конференции в Джидде.

«Поэтому в следующем году нам предстоит провести много интересных мероприятий, посвященных этому званию, нашим культурным и историческим особенностям, в том числе для коллег из исламских стран. Деловых событий у нас проходит много, и эти прямые рейсы будут способствовать появлению новых видов бизнеса, росту экспорта», – подчеркнула она.

По словам Минуллиной, деловые контакты Татарстана и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются. Делегация Татарстана планирует принять участие в мероприятиях, которые пройдут в декабре в ОАЭ, добавила она.

«Десятого декабря в ОАЭ пройдет заседание Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии. В эти даты состоится Российско-Эмиратский деловой форум, где выступит Раис Татарстана Рустам Минниханов. Большой делегацией мы выезжаем на эти мероприятия практически сразу после открытия рейса Казань – Абу-Даби», – заключила руководитель Агентства инвестиционного развития.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».