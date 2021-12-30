«Представитель качественной журналистики»: В Казани простились с Еленой Чернобровкиной

В Казани простились с известной татарстанской журналисткой Еленой Чернобровкиной, которая ушла из жизни 29 декабря в возрасте 70 лет. Ее похоронили на Самосыровском кладбище. А гражданская панихида прошла в Торгово-промышленной палате Татарстана.

На церемонии прощания председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев отметил, что Елена Чернобровкина была интересным человеком, а ее журналистские материалы «всегда снайперски попадали в цель». «Она говорила: “У меня всегда будет активная позиция, я всегда буду добиваться своего”», – вспомнил он.

Председатель Союза журналистов Татарстана, гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов подчеркнул, что общественность прощается с «одним из представителей знаменитой, качественной, профессиональной и в то же время очень личностной журналистики».

«Она была потрясающим человеком, я не помню ее без улыбки, хмурой, раздраженной, кричащей. Я помню ее тексты. Можно было даже не писать фамилию, потому что они узнавались сразу. Это представитель особого таланта и отношения к своей профессии – несгибаемый, всегда отстаивающий свою позицию. Я знаю, что она иногда не соглашалась с правкой своих материалов, и их снимали с газетного номера. Надеюсь, что светлая память о ней сохранится. Она стала для нас примером отношения к профессии, жизни, людям», – заявил он.

Главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов рассказал, что был знаком с Еленой Чернобровкиной более 20 лет. «Из них половину этого времени мы работали вместе. Она на протяжении семи лет была моим заместителем. И я всегда думал: “У меня работает звезда казанской журналистики, которая была номер один, когда я был студентом”. И мне, честно говоря, поначалу даже было сложно психологически. Но у нас были очень хорошие отношения, мы были не только коллегами, а еще и дружили. Могли на какие-то отвлеченные темы говорить подолгу, часами. С ней всегда было легко. Те, кто с ней работал, наверное, запомнят ее человеком, от которого всегда было ощущение тепла и позитива», – заметил он.

Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эдуард Хайруллин признался, что всегда с удовольствием читал журналистские тексты Елены Чернобровкиной. «Я всегда был рад видеть ее на встрече с Президентом РТ, потому что человек и журналист, который может задать неудобный вопрос, он и власти нужен. Человек с неприглаженными вопросами и собственным мнением важен, чтобы общество не сбилось с пути. Чернобровкина для нас – это не только имя в журналистике, но и имя в обществе. Это имя, которого сейчас не хватает. Хочется, чтобы таких людей было больше, потому что нам всем нужны те, кто задает неприглаженные вопросы», – сказал он.

По мнению руководителя Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонида Толчинского, Елена Чернобровкина была «человеком-улыбкой, профессионалом, оптимистом и романтиком».

«Может быть, она последний романтик в нашей профессии, которая свято верила в силу журналистского слова, в то, что может пробить любую стену. Она была уверена, что профессионализм всегда пробьет дорогу, что нужно быть сердцем со своим читателем. А слово, пропущенное через сердце журналиста, всегда заденет, выполнит свою миссию. Елена Николаевна свою миссию выполнила сполна», – поделился он.

Учредитель «БИЗНЕС Online» Рашид Галямов назвал Елену Чернобровкину легендой. «Наверное, таких легенд уже нет. Но сейчас есть профессионалы. А она осталась легендой и была профессионалом для всех нас. Мы знали, что она знаковая фигура для Казани, для Татарстана, и вчерашний день нам это подтвердил еще раз – было много звонков и соболезнований. И сейчас пришло очень большое количество людей попрощаться с ней. Это был несгибаемый человек со своей позицией. Мало людей, которых все любят. Ее все любили – и редакции, и читатели, и оппоненты», – отметил он.

По словам племянницы журналистки Анны, Елена Чернобровкина была опорой для своих родственников. «Она была человеком огромного круга интересов, в котором все умещалось, в том числе работа и мы – ее родственники. Это для нас невосполнимая утрата, мы понесли огромную потерю», – подчеркнула она.

Елена Чернобровкина считается одним из самых ярких журналистов Татарстана 1990-х годов. Несколько лет она была ведущим автором «Вечерней Казани» и «Новой вечерки», работала также в газете «Восточный экспресс», затем в других медиапроектах. В течение нескольких лет была журналистом, заместителем шеф-редактора газеты «БИЗНЕС Online».

Кроме того, Елена Николаевна писала книги под псевдонимом Елена Гурьянова. Свои произведения в жанре фантастических детективов она выкладывала на сайт электронной библиотеки «ЛитРес».