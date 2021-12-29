Сегодня умерла известная казанская журналистка Елена Чернобровкина в возрасте 70 лет. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердила главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева.

Елена Николаевна была одним из самых ярких журналистов в Татарстане в 90-е годы, несколько лет была ведущим автором «Вечерней Казани», а также в «Новой вечерке». В начале нулевых она работала в газете «Восточный экспресс», затем в других медиапроектах. В течение долгих лет она была журналистом, заместителем шеф-редактора в газете «БИЗНЕС Online».

Помимо журналистской деятельности, Елена Николаевна также писала книги под псевдонимом Елена Гурьянова. Свои произведения в жанре фантастических детективов она выкладывала на сайт электронной библиотеки «ЛитРес».

Редакция ИА «Татар-информ» приносит соболезнования родным и близким Елены Николаевны.