Премию имени журналистки Елены Чернобровкиной предложили учредить в Казани

Премию имени татарстанской журналистки Елены Чернобровкиной предложили учредить в Казани. Об этом стало известно на гражданской панихиде, которая прошла в Торгово-промышленной палате Татарстана.

«Мы думали, как увековечить память Елены Николаевны. Время уходит, и забывается. Поэтому наша редакция решила, что будет учреждена премия имени Елены Чернобровкиной, которая будет вручаться молодым журналистами. Подумаем, в какой форме это сделать. Это будет ежегодная премия. Таким образом, будем поддерживать молодых журналистов, чтобы они помнили и знали эту легенду», – сказал на церемонии прощания учредитель «БИЗНЕС Online» Рашид Галямов.

Елена Чернобровкина скончалась 29 декабря в возрасте 70 лет. Она считается одним из самых ярких журналистов Татарстана 1990-х годов. Несколько лет была ведущим автором «Вечерней Казани» и «Новой вечерки», работала также в газете «Восточный экспресс», затем в других медиапроектах. В течение нескольких лет была журналистом, заместителем шеф-редактора газеты «БИЗНЕС Online».

Кроме того, Елена Николаевна писала книги под псевдонимом Елена Гурьянова. Свои произведения в жанре фантастических детективов она выкладывала на сайт электронной библиотеки «ЛитРес».