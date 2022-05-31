Предстать поэтом, разгадать секреты Шишкина и Урманче: художники отдают «Музей – детям!»

Музей ИЗО РТ в Международный день защиты детей, 1 июня, отдает два своих филиала в распоряжение юных посетителей: акция «Музей – детям!» пройдет в Галерее современного искусства и Национальной художественной галерее «Хазинэ».

На входе в Галерею современного искусства посетителей встретит клоун, каждому ребенку в этот день от музея полагаются сладости. В 13 часов начнется творческая встреча с Сергеем Батаевым – режиссером фильма «Бойцовская рыбка из села Речное». В 14:30 Кот Казанский проведет для ребят экскурсию среди масок по выставке «Лицо божества» модного столичного фотографа Ольги Мичи. В 15:30 в интерьерах выставки «Окрыленные» начнется перформанс «Альфа Омега» от мастерской хореографии «ДЖЭМ», а в 16:30 – поэтический вечер «Детская рифма», где поэты от семи лет и старше смогут презентовать свои стихи.

Кроме того в Галерее современного искусства в этот день будет организован буккроссинг из детских и не очень книжек. Каждый ребенок может принести с собой уже прочитанную книжку, оставить на специальной полке, где ее найдет новый хозяин, а себе взять по обмену еще не прочитанную книгу, которую принесли другие любители чтения. Кроме того, в честь 350-летия Петра I, которое отмечается в этом году, Республиканская детская библиотека представит в галерее на выставке тематических детских рисунков книги, посвященные последнему русскому царю и первому императору, а также книжные новинки.

«Все детские мероприятия Галереи современного искусства в этот день будут свободно доступны ребятам, а сопровождающим их взрослым – по единому билету ценой 100 рублей. Такая же стоимость для посещения сразу всех мероприятий галереи “Хазинэ”», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Чтобы стать участником мероприятий в Национальной художественной галерее, обращают внимание в Музее ИЗО РТ, необходима предварительная запись по телефону. Квест-игра «Картины в деталях» по творчеству Баки Урманче стартует в 11:00. В полдень начнется мастер-класс по созданию мягких брошек из фоамирана. По произведениям Хариса Якупова в квест-игре «Секреты картин» можно будет поучаствовать с 13:00. А в 15:00 отправиться в «Прогулку по лесу» – квест-игру по творчеству Ивана Шишкина.