«Хазинэ» заполнит атмосфера хвойного леса: галерея выставляет пейзажи Шишкина и Максимова

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 21 апреля представит посетителям большую сборную выставку искусных мастеров пейзажа Ивана Шишкина и его последователя Кондрата Максимова. Всю вторую линию третьего этажа выставочного пространства, параллельно залам работ Баки Урманче, на три месяца, до 24 июля, заполнит атмосфера и настроение хвойного леса.

Собрание знаменитого Ивана Шишкина, подчеркивают в Музее ИЗО РТ, – третье по значимости в стране. Оно уступает лишь Третьяковской галерее и Русскому Музею. На выставке будут «На покосе в дубовой роще», «Швейцарский пейзаж», «Полянка», «На даче», ранние ученические работы 1850–60-х годов и картины вплоть до последнего года жизни Шишкина. Недавно шедевры вернулись с выставки в Салехарде, а в Казани демонстрировались до этого в 2020 году. Картины Кондрата Максимова «Хазинэ» выставляла в 2019 году.

«На этот раз мы покажем вместе 67 работ Шишкина и 21 картину Максимова. Отметим, что старт работы выставки 21 апреля не предполагает церемонии открытия: обычно выставки картин из нашего собрания проходят без вернисажа», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Пейзажист, гравер, один из крупнейших мастеров реалистичной пейзажной живописи Иван Шишкин умер в пожилом возрасте, когда Кондрату Максимову было всего четыре года. Однако последний стремился следовать традициям Шишкина, снискав своими работами всенародную любовь. Кондрат Максимов хорошо знал природу родного края, с большой достоверностью воссоздавал близкие сердцу каждого человека лесные заповедные уголки, цветущие луга, раздолье речных просторов. Помимо рисования, к слову, Максимов занимался изобретательством – запатентовал 27 изобретений, в основном связанных с его работой на лесоповале.

«Хазинэ» акцентирует: вход на выставку картин Шишкина и Максимова будет платным – 130 рублей, остальные экспозиции галереи остаются бесплатными для посещения в рамках акции галереи до конца апреля.