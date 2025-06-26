Председателем жюри Казанского кинофестиваля станет обладатель премии «Оскар»

Председателем жюри основного конкурса Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» выбран индийский звукорежиссер, член Американской академии киноискусств Ресул Пукатти, получивший премию «Оскар» за лучший звук (фильм «Миллионер из трущоб»).

«Председателем жюри в этом году стал обладатель «Оскара» за фильм «Миллионер из трущоб» Ресул Пукатти. У него очень много своих картин, и в связи с этим мы решили сделать в этом году ретроспективу фильмов членов жюри. Кроме Ресула, в составе жюри есть другие великолепные режиссеры», – отметила директор фестиваля, руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Среди членов жюри «Алтын Минбара» есть представители России, Омана, Китая, Египта, Нигерии, Узбекистана и Франции. В состав жюри NETPAC – Союза продвижения азиатского кино – вошел драматург Мансур Гилязов, который в этом году был удостоен премии Тукая за сборник пьес «Словарь любви».