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Культура 26 июня 2025 18:53

Председателем жюри Казанского кинофестиваля станет обладатель премии «Оскар»

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Председателем жюри основного конкурса Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» выбран индийский звукорежиссер, член Американской академии киноискусств Ресул Пукатти, получивший премию «Оскар» за лучший звук (фильм «Миллионер из трущоб»).

«Председателем жюри в этом году стал обладатель «Оскара» за фильм «Миллионер из трущоб» Ресул Пукатти. У него очень много своих картин, и в связи с этим мы решили сделать в этом году ретроспективу фильмов членов жюри. Кроме Ресула, в составе жюри есть другие великолепные режиссеры», – отметила директор фестиваля, руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Среди членов жюри «Алтын Минбара» есть представители России, Омана, Китая, Египта, Нигерии, Узбекистана и Франции. В состав жюри NETPAC – Союза продвижения азиатского кино – вошел драматург Мансур Гилязов, который в этом году был удостоен премии Тукая за сборник пьес «Словарь любви».

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#казанский кинофестиваль
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