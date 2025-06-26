Фильмом открытия Казанского кинофестиваля станет картина с Кологривым о СВО

Фильмом открытия Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» станет посвященная специальной военной операции картина «Тимур и его команда» с Никитой Кологривым и Денисом Майдановым. Об этом организаторы фестиваля рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Для нас важная задача – отобрать фильм, который соответствует теме года. В этом году, как мы уже сказали, это 80-летие Победы и Год защитника Отечества. Мы сделали предложение создателям фильма «Тимура и его команда», – рассказала исполнительный директор фестиваля, руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Выбор фильма сейчас согласовывает Духовное управление мусульман Татарстана, которое является одним из учредителей фестиваля.

Аркадий Гайдар написал повесть «Тимур и его команда» 85 лет назад. Первый фильм по этому произведению был создан в том же 1940 году. В новой экранизации роли исполнили Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, а также Денис Майданов с дочерью Владой Майвл.

«Он (Майданов – прим. Т-и) появляется там как исполнитель, который поехал в зону специальной военной операции в составе концерта», – отметила Айтуганова.