Казанский кинофестиваль «Алтын Минбар» объявил участников основного конкурса

Подведены итоги заявочной кампании Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар», который пройдет с 5 по 9 сентября. Подробности организаторы форума раскрыли на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году я отметила расширение географии кинофестиваля, прежде всего в пользу европейских картин», –сказала председатель отборочной комиссии кинофестиваля Нина Кочеляева.

Она также заметила, что это достаточно редкое явление на Казанском кинофестивале, потому что он ориентируется на страны мусульманского региона. По информации организаторов, в этом году на кинофорум поступило 845 заявок из 67 стран.

«Мы увидели огромный рост интереса к Казанскому международному фестивалю «Алтын-Минбар». Мы достигли допандемийного уровня. До пандемии у нас было около 900 заявок, а в этом году – 845 заявок из 67 стран», – привела цифры руководитель «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Такие изменение Кочеляева связала с несколькими нововведениями. Во-первых, изменилось название – до 2024 года кинофестиваль назвался Международным фестивалем мусульманского кино. Во-вторых, от каждой страны на конкурс может поступить не более одного фильма. В-третьих, по ее оценке, «фестиваль набирает известность».

Всего в основном конкурсе будет участвовать десять картин. От Татарстана в главную десятку попал фильм Радика Кудоярова «Черный лес». Также в конкурсе участвует казахстанская картина «Эвакуация» Фархата Шарипова, которая в этом году успела блеснуть на Московском кинофестивале. Однажды Шарипов уже участвовал в Казанском фестивале с фильмом «18 килогерц» и даже взял Гран-при (в 2021 году). Чтобы привезти «Эвакуацию» в Россию, потребовалось шесть месяцев переговоров, обратила внимание Кочеляева.

«Абсолютной жемчужиной» основного конкурса была названа картина из Черногории «Огонь стойкости». Фильм Николы Вукчевича «весь построен на традициях ислама, на традициях, связанных с честью и достоинством», заявила председатель отборочной комиссии.

В основном конкурсе также заявлены картины из Марокко, Индии, Узбекистана, Китая, Сирии, Ирана и Малайзии. Россию представит фильм – участник внеконкурсной программы «Арт-кор» Московского кинофестиваля «Отель «Онегин» Ирины Евтеевой.

«Эта программа («Арт-кор» – прим. Т-и) посвящена искусству, людям искусства, и там показывают особые, изысканные картины. Поверьте мне, эти картины изысканные», – отметила Кочеляева. Сама она также является членом отборочной комиссии Московского кинофестиваля, «курируя» фильмы из Азии и Тихоокеанского региона.

В этом году было принято 56 заявок из Татарстана. В связи с этим было решено расширить «Национальный конкурс» – с десяти до 14 картин. В числе прочих будет показан фильм «Нарисованные снегом» режиссеров Рената Абянова и Амира Аббясова. Абянов является руководителем Департамента культуры ДУМ РФ, а Амир Аббясов – студентом ВГИК (и сыном первого заместителя председателя Совета муфтия России Рушана Аббясова), которого в прошлом году здесь же отметили призом за «Удачный кинодебют».

В том же «Национальном конкурсе» примет участие картина Юлии Захаровой и Ирека Хафизова «Дочки-матери» по пьесе Туфана Миннуллина.

В конкурсе «Россия – Исламский мир» заявлено десять картин из Казахстана, Ирана, Индонезии, Турции, ОАЭ, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Бангладеш. От России здесь участвует фильм татарстанского режиссера Александра Далматова «В мае 1944-го».

Иранские работы представлены в каждой номинации кинофестиваля («Хранитель поля», «Без гражданства», «Потерянный сезон», «И вдруг птица»), но, несмотря на сильную репрезентацию Ирана, лауреат главного приза Канн – иранский режиссер Джафар Панахи не привезет свой фильм «Простые случайности» в Казань.

«У нас даже не возникло такой мысли. Как мне кажется, Джафар Панахи в том или ином виде появится в России в любом случае, а «Хранителя поля» вы увидите только на Казанском кинофестивале», – ответила корреспонденту «Татар-информа» Кочеляева.

К тому же (и это наверняка является действительной причиной) Татарстан старается поддерживать хорошие отношения с Ираном (и властями этой страны). А господин Панахи, как обратила внимание Кочеляева, в этом смысле «фигура сложная». На родине он был неоднократно осужден за «антиправительственную деятельность».

Председателем жюри выбран индийский звукорежиссер, член Американской академии киноискусств Ресул Пукатти, получивший премию «Оскар» за лучший звук (фильм «Миллионер из трущоб»). В состав жюри также вошел драматург Мансур Гилязов, который в этом году был удостоен премии имени Тукая за сборник пьес «Словарь любви».

Показы картин пройдут в кинотеатрах «Мир» и «Алмаз Синема Родина». Открытие и закрытие ожидаемо состоятся в новом здании театра Камала. Фильмом открытия станет «Тимур и его команда», затрагивающий тему специальной военной операции, с Никитой Кологривым и Денисом Майдановым.

Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РТ, Совет муфтиев России, исполнительный комитет города Казани.