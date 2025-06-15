Председатель Союза садоводов РТ: Через пять лет СНТ превратятся в коттеджные поселки

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Со временем садоводческие общества станут коттеджными поселками. Такой прогноз дал председатель Союза садоводов РТ Илья Слесарский в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Если мы говорим о том, как мы видим СНТ через пять лет, наверное, все-таки эти СНТ перерастут в коттеджные поселки, потому что сейчас все активно пытаются уехать за город», – констатировал руководитель общественной организации.

При этом, по словам Слесарского, многие садовые некоммерческие товарищества можно назвать коттеджными поселками уже сейчас. «У них есть ворота, система видеонаблюдения, пункт охраны. СНТ внутри асфальтировано, зимой расчищают дороги», – пояснил он.

Этому процессу, на его взгляд, способствует технологический прогресс. «Технологии позволяют с телефона установить уровень температуры в доме и, к примеру, в пятницу вечером после работы можно спокойно выезжать за город», – привел пример глава Союза садоводов.