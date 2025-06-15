news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 июня 2025 09:00

Председатель Союза садоводов РТ: Через пять лет СНТ превратятся в коттеджные поселки

Читайте нас в
Телеграм
Председатель Союза садоводов РТ: Через пять лет СНТ превратятся в коттеджные поселки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со временем садоводческие общества станут коттеджными поселками. Такой прогноз дал председатель Союза садоводов РТ Илья Слесарский в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Если мы говорим о том, как мы видим СНТ через пять лет, наверное, все-таки эти СНТ перерастут в коттеджные поселки, потому что сейчас все активно пытаются уехать за город», – констатировал руководитель общественной организации.

При этом, по словам Слесарского, многие садовые некоммерческие товарищества можно назвать коттеджными поселками уже сейчас. «У них есть ворота, система видеонаблюдения, пункт охраны. СНТ внутри асфальтировано, зимой расчищают дороги», – пояснил он.

Этому процессу, на его взгляд, способствует технологический прогресс. «Технологии позволяют с телефона установить уровень температуры в доме и, к примеру, в пятницу вечером после работы можно спокойно выезжать за город», – привел пример глава Союза садоводов.

читайте также
Глава Союза садоводов РТ: Председатели СНТ заслуживают памятника при жизни
Глава Союза садоводов РТ: В каждом СНТ начали объявляться владельцы заброшенных участков
Глава Союза садоводов РТ: В каждом СНТ начали объявляться владельцы заброшенных участков
#снт #садовые товарищества #коттеджный поселок
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

14 июня 2025
В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

14 июня 2025