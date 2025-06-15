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Общество 15 июня 2025 08:30

Глава Союза садоводов РТ: Председатели СНТ заслуживают памятника при жизни

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Глава Союза садоводов РТ: Председатели СНТ заслуживают памятника при жизни
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Многие руководители садовых некоммерческих товариществ за их труд заслуживают памятника при жизни за их труд. Об этом заявил председатель Союза садоводов РТ Илья Слесарский в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Председателям, которых знаю, я бы, наверное, памятник при жизни поставил. Они делают огромную работу за минимальную зарплату. Некоторые СНТ не могу предложить и размер выплат на уровне МРОТ», – подчеркнул руководитель общественной организации.

По словам Слесарского, руководство СНТ – это всегда дополнительная работа, так как имея ее в качестве основной, прожить невозможно.

При этом он признал наличие недовольных своими председателями товариществ. Но многие из таких людей, по его мнению, движимы «личной неприязнью».

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