Глава Союза садоводов РТ: Председатели СНТ заслуживают памятника при жизни
Многие руководители садовых некоммерческих товариществ за их труд заслуживают памятника при жизни за их труд. Об этом заявил председатель Союза садоводов РТ Илья Слесарский в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Председателям, которых знаю, я бы, наверное, памятник при жизни поставил. Они делают огромную работу за минимальную зарплату. Некоторые СНТ не могу предложить и размер выплат на уровне МРОТ», – подчеркнул руководитель общественной организации.
По словам Слесарского, руководство СНТ – это всегда дополнительная работа, так как имея ее в качестве основной, прожить невозможно.
При этом он признал наличие недовольных своими председателями товариществ. Но многие из таких людей, по его мнению, движимы «личной неприязнью».