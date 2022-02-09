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Политика
9 февраля 2022  15:02

Председатель ОБСЕ приедет в Москву 14 февраля

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Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Москву с рабочим визитом 14 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясину сообщает РИА Новости. 

«Визит в Москву начнется в понедельник вечером», — сказал Ясина. 

По его словам, в основном запланированные визиты польского министра состоятся 15 февраля.

Ранее Россию с рабочим визитом посетил Президент Франции Эммануэль Макрон. ИА «Татар-информ» сообщало, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным продлились более пяти часов.

Ключевой темой предстоящей встречи лидеров двух стран стала растущая напряженность в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины.

 

#обсе #политика #польша
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