Председатель ОБСЕ приедет в Москву 14 февраля

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Москву с рабочим визитом 14 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясину сообщает РИА Новости.

«Визит в Москву начнется в понедельник вечером», — сказал Ясина.

По его словам, в основном запланированные визиты польского министра состоятся 15 февраля.

Ранее Россию с рабочим визитом посетил Президент Франции Эммануэль Макрон. ИА «Татар-информ» сообщало, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным продлились более пяти часов.

Ключевой темой предстоящей встречи лидеров двух стран стала растущая напряженность в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины.