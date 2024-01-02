Председатель Госсовета РТ выразил соболезнования в связи с кончиной генерала Нугуманова

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента республики и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего заместителя министра внутренних дел РТ, заместителя председателя Общественной палаты РТ генерал-майора полиции Рафила Нугуманова. Он направил телеграмму в адрес супруги покойного Людмилы Нугумановой.

«Это огромная утрата для всей республики. Заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации, трудолюбивый, инициативный и компетентный руководитель, на протяжении двух созывов он достойно представлял интересы своих избирателей в Государственном Совете Республики Татарстан (IV и V созывы, годы с 2009 по 2019 — прим. Т-и). Для многих был образцом профессионализма и человеческой порядочности», — заметил политик в телеграмме, которую приводит пресс-служба Госсовета.

«В памяти коллег, друзей и всех, кто его знал, Рафил Габтрафикович навсегда останется исключительно светлым, отзывчивым и неравнодушным человеком. В этот скорбный день примите искренние слова сочувствия и поддержки», — также сказано в телеграмме с соболезнованиями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что названы дата и место прощания с экс-замминистра внутренних дел РТ Нугумановым.