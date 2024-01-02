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Происшествия 2 января 2024 12:50

Названы дата и место прощания с экс-замминистра внутренних дел РТ Нугумановым

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Церемония прощания с бывшим замминистра внутренних дел Татарстана Рафилом Нугумановым состоится завтра, 3 января, в 08.30 в ДК Менжинского на улице Карла Маркса в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», траурная панихида начнется в 09.00.

О смерти экс-замминистра внутренних дел РТ стало известно сегодня днем. Рафилу Габтрафиковичу было 74 года.

#церемония прощания
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