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Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев выступит в прямом эфире
В среду, 13 марта, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев станет спикером прямого эфира, который пройдет в аккаунте ЦУР Татарстана. Эфир посвящен выборам Президента России.
Андрей Кондратьев расскажет об итогах проекта «ИнформУИК», статистике «Мобильного избирателя» и основных отличиях нынешнего голосования по выбору главы государства от предыдущих.
Трансляция пройдет по ссылке https://vk.com/wall-201846315_3578. Вопросы спикеру можно будет задать непосредственно во время эфира в комментариях.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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