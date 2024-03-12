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Общество 12 марта 2024 11:00

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев выступит в прямом эфире

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Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев выступит в прямом эфире
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В среду, 13 марта, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев станет спикером прямого эфира, который пройдет в аккаунте ЦУР Татарстана. Эфир посвящен выборам Президента России.

Андрей Кондратьев расскажет об итогах проекта «ИнформУИК», статистике «Мобильного избирателя» и основных отличиях нынешнего голосования по выбору главы государства от предыдущих.

Трансляция пройдет по ссылке https://vk.com/wall-201846315_3578. Вопросы спикеру можно будет задать непосредственно во время эфира в комментариях.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

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#выборы президента-2024 #прямой эфир #Андрей Кондратьев
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