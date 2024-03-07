Андрей Кондратьев об «ИнформУИК»: Члены избиркомов, по сути, постучали в каждую дверь

Фото: предоставлено ЦИК РТ

Бытовало мнение – «зачем тревожить избирателей перед выборами?»

Андрей Станиславович, завершается важный этап подготовки к выборам. В этом году прошло масштабное информирование избирателей «ИнформУИК». Можете рассказать о его результатах?

До старта голосования на выборах Президента Российской Федерации остаются считанные дни. Кампания находится на финишной прямой.

Для нас, работников избирательной системы, президентские выборы-2024 стали большой школой. Отработан ряд новых моментов в избирательной практике. И среди них, конечно, «ИнформУИК». В прежние годы мы, безусловно, проводили подомовые обходы, приглашая каждого избирателя на выборы. Татарстанцы их хорошо помнят. В этом году проект информирования стал технологичнее. Только в нашей республике около 10 тысяч членов избирательных комиссий обошли более 1,6 миллиона домохозяйств.

Честно говоря, около года тому назад, когда только обсуждался этот проект, бытовали разные мнения. В том числе обсуждался вопрос необходимости такого информирования. Мол, зачем тревожить избирателей перед выборами?

Итоги работы проекта «ИнформУИК» показали, что эти скептические мнения были очень далеки от реальной ситуации. Лучшее доказательство – чуть больше одного процента отказов. Всего лишь один процент! При этом 80% встреч с татарстанцами прошли результативно. Я имею в виду, что обходчики вручили лично в руки избирателям наши информационные материалы, а жители республики смогли задать все интересующие их вопросы. С удовлетворением отмечу доброжелательность, открытость этих контактов. Это особенно радует.

Свою роль сыграло и то, что обход проходил в удобное для избирателей время: в будние дни после окончания рабочего дня, а в выходные – не раньше 10 утра. К тому же наши обходчики прошли специальное обучение, добавившее всем членам избирательных комиссий уверенности в собственных силах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное требование – особо деликатное отношение к избирателям»

Сколько членов избирательных комиссий участвовало в подомовых обходах?

В проекте участвовали все 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии по всей республике. Если быть точным, всего было задействовано обходчиков 10 011 человек. Задача стояла масштабная – пригласить каждого избирателя на выборы Президента России.

Ранее вы говорили, что в проекте предусмотрен определенный регламент проведения информирования. Все ли удалось, как было задумано?

Да, такой регламент был разработан, проведены соответствующие инструктажи и тестирования. Среди отдельно обговоренных правил: совершать обходы по два члена избиркомов, не заходить в квартиры избирателей. Ну и, конечно, главное требование - особо деликатное отношение к избирателям.

Знаете, все удалось реализовать. Как мы и ожидали, татарстанцы активно интересуются выборами. Наши обходы оказались очень востребованы! Люди звонили и даже просили прийти к ним вновь!

Фото: предоставлено ЦИК РТ

«Не секрет, что далеко не каждый избиратель знает адрес своего участка»

Вы говорили, что цель «ИнформУИКа» - пригласить на выборы и рассказать обо всех возможностях голосования. Расскажите, пожалуйста, про эти возможности.

Во-первых, речь идет об основной форме голосования - голосовании на избирательном участке по месту жительства (регистрации). Здесь нами большое внимание уделяется помощи избирателям в поиске своего избирательного участка. Не секрет, что далеко не каждый избиратель знает адрес своего участка. Конечно, наши обходчики говорили об этом в ходе «ИнформУИКа». Кроме того, разъясняли, что проще всего найти адрес и все контактные данные участковой избирательной комиссии через личный кабинет на портале Госуслуг или через сайт ЦИК России – в специальном разделе «Цифровые сервисы для избирателей».

Во-вторых, у избирателя есть возможность принять участие в голосовании по месту своего фактического нахождения. Это механизм «Мобильный избиратель», который обеспечивает возможность проголосовать на любом удобном для себя избирательном участке вне зависимости от регистрации по месту жительства. Этой технологией может воспользоваться каждый избиратель. Для этого нужно до 11 марта подать заявление через личный кабинет федерального портала «Госуслуги», любой офис МФЦ, любую территориальную или участковую избирательную комиссию. В нашей республике такие заявления подали уже более 40 тысяч избирателей, что свидетельствует о том, что к выборам в Татарстане относятся ответственно. Избиратели заранее планируют свое участие в голосовании.

В-третьих, избирательная система предусматривает такую форму голосования как голосование на дому. Здесь важно отметить, что такая форма участия в выборах предусмотрена для тех случаев, когда избиратель по уважительным причинам не может прийти на свой избирательный участок, например, по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или по иным уважительным причинам. Заявления по этому вопросу от граждан будут принимать участковые избирательные комиссии с 7 марта до 14:00 17 марта.

Заявление можно подать лично или при помощи других лиц (родственника, ухаживающего социального работника, соседа) в устной или письменной форме. Все эти обращения в обязательном порядке регистрируются участковыми избирательными комиссиями. При этом избирком может признать указанную в заявлении причину неуважительной и отказать в праве голосовать вне помещений для голосования, о чем соответствующий избиратель информируется немедленно.

Как проходит голосование на дому?

Сама по себе процедура голосования на дому достаточно проста. Его проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые получают необходимое для голосования количество бюллетеней, опечатанный переносной ящик для голосования и специальный реестр (дополнительный список) избирателей. При этой процедуре для обеспечения контроля за соблюдением чистоты голосования вправе присутствовать не менее двух наблюдателей. В общем-то все происходит точно также, как и на любом избирательном участке. В присутствии наблюдателей избиратель получает бюллетень, при сохранении тайны голосования голосует за кандидата, в пользу которого сделан выбор, и снова в присутствии членов избирательной комиссии, наблюдателей опускает свой бюллетень в переносную урну для голосования. Вся процедура голосования вне помещений для голосования (на дому) очень четко регламентирована избирательным законодательством и неукоснительно соблюдается.

Фото: предоставлено ЦИК РТ

Организаторы выборов не занимаются прогнозированием явки

А можно ли заранее узнать, есть ли я в списке избирателей? Как это сделать?

Такая возможность, безусловно, есть у каждого избирателя. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, в личном кабинете на федеральном портале «Госуслуги» - здесь сразу же отображается вся информация о проходящих выборах, об адресе вашего избирательного участки и непосредственно о вашем присутствии в списках избирателей. Во-вторых, уточнить, есть ли вы в списке избирателей по своему месту жительства, можно на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК.РФ) в разделе «Цифровые сервисы ЦИК России». В разделе «Информирование о включении в список на избирательном участке, участке референдума» заполняете свои данные, оперативно на указанную электронную почту получаете актуальную информацию.

Как считаете, какая будет явка? Много людей примет участие в выборах Президента России?

Организаторы выборов не занимаются прогнозированием явки, наша задача – создать условия для реализации конституционного права голосовать и быть избранным. Безусловно, сегодня мы сконцентрированы на подготовке к выборам Президента России. Избирательные участки готовятся к проведению голосования: устанавливается технологическое оборудование, средства видеонаблюдения и видеофиксации. Сейчас мы завершаем важный и нужный проект «ИнформУИК». Члены избирательных комиссий, по сути, постучали в каждую дверь в Татарстане, чтобы сказать: «Мы приглашаем вас на выборы Президента Российской Федерации». Уверен, что участие в выборах главы государства примут очень многие избиратели – в Татарстане традиционно голосуют активно, на избирательные участки приходят семьями. Да и в целом в обществе велико понимание исключительного значения предстоящего голосования для судеб Отечества, каждого из нас.

Напомните, пожалуйста, нашим читателям, как будут работать избирательные участки.

Выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта. Избирательные участки по всей стране будут работать все три дня голосования с 8.00 до 20.00. Приглашаю наших избирателей принять участие в голосовании на самых важных выборах в нашем государстве. Важен каждый голос!