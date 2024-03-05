Председатель ЦИК РТ: «Дня тишины в преддверии президентских выборов не будет»

Андрей Кондратьев: «В условиях, когда на нашу страну идет глобальное давление, остаться равнодушным просто невозможно»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отсидеться, отмолчаться, не пойти на голосование не может ни один человек»

Андрей Станиславович, приближаются президентские выборы. Расскажите о знаковых событиях, которые предшествуют главным выборам страны.

Да, вы правы, это самые важные, главные выборы в стране. Жители Татарстана, которые придут на избирательные участки 15, 16, 17 марта, ответят на самый главный в стране вопрос – каким будет наш город, наше село, наша любимая республика, наша великая Россия.

Я считаю, что отсидеться, отмолчаться, не пойти на голосование, не реализовать свое важнейшее конституционное право, не может ни один человек. Тем более в условиях, когда на нашу страну идет глобальное давление, остаться равнодушным просто невозможно.

По традиции, татарстанцы голосуют активно. Сами выборы у нас всегда проходят в праздничной атмосфере. Сейчас у нас проходит акция с лозунгом «Всей семьей на выборы». Татарстан отличается сильной традицией семейного посещения избирательных участков. Поэтому я уверен, что выборы поддержат многие избиратели.

«Татарстан отличается сильной традицией семейного посещения избирательных участков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если говорить о выборных этапах, то два важнейших из них – выдвижение и регистрация – завершились. Этим этапам ЦИК России уделяет особое внимание, поскольку здесь крайне важны принципы открытости и легитимности. По мнению многих экспертов, и выдвижение, и регистрация прошли очень открыто.

В рамках кампании по выборам Президента Российской Федерации определился окончательный список зарегистрированных кандидатов. В избирательном бюллетене будут фамилии четырех человек:

Даванков Владислав Андреевич (от партии «Новые Люди»);

Путин Владимир Владимирович, который зарегистрирован как самовыдвиженец;

Слуцкий Леонид Эдуардович (от Либерально-демократической партии России);

Харитонов Николай Михайлович (от Коммунистической партии Российской Федерации).

В избирательном бюллетене будут фамилии четырех человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – татарском и русском

Какими будут бюллетени в Татарстане?

ЦИК России утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на выборах Президента России. По решению ЦИК РТ в республике бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – татарском и русском. Это традиционная практика, требование избирательного законодательства.

Согласно закону фамилии, имена, отчества кандидатов будут расположены в алфавитном порядке, информация о кандидатах будет размещена у всех на равной площади бюллетеня. Таким образом реализуется главный принцип избирательной системы – равные возможности для всех кандидатов.

Бюллетени будут изготовлены по количеству избирателей. После изготовления бюллетени для голосования на выборах Президента России будут переданы в территориальные и участковые избирательные комиссии.

Избирательные бюллетени имеют несколько степеней защиты. Во-первых, две подписи членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Во-вторых, синяя печать участковой избирательной комиссии. В-третьих, на лицевой стороне избирательного бюллетеня наносится фоновая защитная сетка краской зеленого цвета. Ну и наконец, спецмарка. Их напечатали в Гознаке, подделать такую марку, попытаться ее отклеить от избирательного бюллетеня невозможно.

ЦИК России утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на выборах Президента России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для агитации на 12 телерадиоканалах выделено 90 часов бесплатного эфирного времени

17 февраля начался агитационный период. Расскажите об этом подробнее.

Мы, как организаторы выборов, должны обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса на всех его этапах. Это гарантирует принцип равного избирательного права, в том числе в осуществлении предвыборной агитации. Каждому кандидату в Президенты Российской Федерации обеспечен равный доступ к участию в избирательной кампании.

15 февраля мы провели жеребьевку эфирного времени на 12 телерадиоканалах нашей республики. Каждому кандидату обеспечен равный доступ на все эти каналы. Кстати, на канал выделяется очень большое количество времени. Посудите сами: для агитации на 12 телерадиоканалах выделено 90 часов бесплатного эфирного времени. Это очень много. Для агитации трем политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, бесплатно предоставлено 1802 минуты (30 часов и 2 минуты), зарегистрированным кандидатам для проведения совместных мероприятий выделено 2702 минуты, плюс еще дополнительно порядка 900 минут – на трансляцию агитационных материалов (аудио-, видеороликов). Также в равных пропорциях.

Агитационный период продлится чуть менее месяца и завершится в ноль часов 15 марта. Дня тишины в преддверии президентских выборов не будет.

На каких площадках еще будет проходить агитация?

Это и сетевые СМИ и региональные периодические печатные издания. Они предоставляют в соответствии с законом площадь, причем равную каждому кандидату, но на платной основе. На федеральных каналах политическим партиям также предоставляется эфирное время. Мы увидим и дебаты, и рекламные ролики, и статьи. В общем, я уверен, что агитационный период пройдет очень интересно для наших зрителей, читателей – для наших избирателей.

«Мы, как организаторы выборов, должны обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса на всех его этапах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Давайте тогда поговорим о процедуре голосования. Мы видим, что от выборов к выборам у нас появляются различные новшества, которые направлены на обеспечение прозрачности и удобства волеизъявления. Будут какие-то особые возможности для избирателей на выборах Президента России в этот раз?

Создание условий для реализации важнейшего права – права выбирать – это важнейшая наша задача.

В Татарстане в дни голосования будут работать почти 3 тысячи участковых и 65 территориальных избирательных комиссий. В организации выборов задействована огромная армия профессионалов. Свыше 21 тысячи членов избирательных комиссий всех уровней прошли обучение. Готовы встречать на избирательных участках татарстанцев.

Кроме того, мы приняли решение об открытии 45 временных избирательных участков. Главная цель временных избирательных участков – обеспечить возможность голосования для всех граждан, которые временно не могут проголосовать на своем постоянном избирательном участке. Например, человек оказался в больнице. Большая часть временных избирательных участков расположена именно в больницах. В этом случае конституционное право выбирать будет соблюдено. Участки также будут в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Еще один момент, на котором хочу акцентировать внимание. В Татарстане продолжается прием заявлений для голосования через сервис «Мобильный избиратель». Это стандарт работы избирательной системы. Сервис «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать избирателю на удобном для него избирательном участке не по месту регистрации (прописки).

Для этого необходимо заранее оформить заявление. На портале Госуслуг РФ, в офисах МФЦ, территориальных избирательных комиссиях – до 11 марта. На участковых избирательных комиссиях – с 6 по 11 марта.

На сегодня сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 11 тысяч человек. И эта цифра постоянно растет.

Большинство заявлений избиратели заполнили на портале госуслуг. Это очень удобно, занимает 4-5 минут.

«С 17 февраля мы приступили к адресному оповещению избирателей о выборах Президента России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 17 февраля мы приступили к адресному оповещению избирателей о выборах Президента России

А как избиратель может узнать про все возможности участия в выборах? Где содержится весь свод возможностей?

Есть стандартные схемы информационного обеспечения. Это сайт ЦИК РФ, сайт ЦИК РТ, работает телефон горячей линии 8-800-200-00-20.

С 17 февраля мы приступили к адресному оповещению избирателей о выборах Президента России. Начался проект «ИнформУИК».

Члены участковых комиссий, а это более десяти тысяч специально обученных сотрудников, приходят к татарстанцам домой, информируют граждан о выборах, рассказывают обо всех возможностях голосования. К примеру, где находится избирательный участок, по какому графику он работает, можно ли проголосовать там, где удобно, а не по прописке (по месту регистрации), в какой ситуации голосование может проходить на дому.

Всего пять минут максимально доступного, ненавязчивого и уважительного общения. Цель – обойти как можно больше домовладений и квартир, проинформировать о выборах Президента Российской Федерации как можно больше избирателей Татарстана.

Для Татарстана это уже не новшество. В нашей республике члены участковых избирательных комиссий всегда делают поквартирный обход, проводят информирование избирателей, общаются, отвечают на вопросы. Это всё расскажут нам обходчики, члены участковых избирательных комиссий.

В какие сроки будет проходить поквартирный обход? И как узнать обходчика?

Для себя мы пока обозначили, что поквартирный обход будет проходить по 7 марта. Но дата может быть скорректирована.

Члены участковых комиссий приходят к татарстанцам домой, информируют граждан о выборах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Узнать обходчиков очень просто. У них брендированные белые накидки с логотипом избирательной кампании, значок в виде российского триколора в форме галочки для голосования, именные бейджи, удостоверение члена участковой избирательной комиссии, раздаточные материалы.

В данном случае речь идет исключительно об информационно-просветительской работе. Это значит, что избирателям Татарстана не нужно сообщать о себе никакой персональной информации или демонстрировать свои личные документы.

Не нужно приглашать обходчиков домой. Кстати, это не предусмотрено проектом.

Работа наблюдателей не должна помешать свободному волеизъявлению избирателей и принципам тайного голосования

Голосование будет идти три дня. Как будет обеспечена прозрачность голосования?

Что касается прозрачности выборов, то мы в эту кампанию работаем максимально открыто на всех этапах избирательного процесса. Выдвижение кандидатов, их регистрация, проведение жеребьевки – всё это происходило с участием заинтересованных участников избирательного процесса, представителей СМИ.

В день голосования на участках ожидается присутствие значительного числа наблюдателей. Для них будут созданы максимальные условия для работы, которые предусмотрены законодательством. Работать открыто и гласно соответствует запросу времени и общества.

«В эту кампанию работаем максимально открыто на всех этапах избирательного процесса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По предварительным оценкам, на выборах Президента России в Татарстане в качестве наблюдателей будет около десяти тысяч человек. Их подготовкой сейчас активно занимаются Общественная палата республики, политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, кандидаты на президентский пост. В течение трех дней они будут следить за соблюдением всех выборных процедур.

Для всех них будут созданы условия, но при этом мы говорим нашим уважаемым наблюдателям, что главный для нас на избирательном участке — это избиратель. Работа наблюдателей не должна помешать свободному волеизъявлению избирателей и принципам тайного голосования.

Возвращаясь к теме открытости избирательного процесса, подчеркну, что присутствие наблюдателей – это лишь один из существующих стандартов гласного проведения выборов.

Также в дни голосования на избирательных участках по всему Татарстану будут работать средства видеонаблюдения и видеофиксации. Мы, как организаторы выборов, создаем все необходимые условия для проведения открытого и легитимного голосования.

В обязательном порядке в зоне видеоконтроля окажутся места выдачи бюллетеней, урны для голосования и комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБы, сейфы и другие места хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты, места подсчета голосов, места подписания протоколов об итогах голосования.

И еще хочу сказать по поводу открытости. Мы совершенно точно знаем, что одна из немногих организаций, которая больше всего заинтересована в наблюдателях, – это мы, Центральная избирательная комиссия. Я всегда на все аудитории прихожу и говорю: ребята, записывайтесь в наблюдатели, выполните свой гражданский долг.

На всех этапах голосования и подсчета голосов будут принимать участие наблюдатели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подсчет голосов начнется по итогам завершающего дня голосования – 17 марта

Главный вопрос: как будет идти подсчет голосов с учетом трехдневной схемы голосования?

Этот вопрос уже отработан как в законодательном, так и в практическом плане. У нас было семидневное голосование по поправкам в Конституцию. Было трехдневное голосование за депутатов Государственной Думы.

Бюллетени будут помещаться в отдельные сейф-пакеты и запечатываться в присутствии наблюдателей и всех членов комиссии. При этом процессе присутствуют наблюдатели и представители СМИ.

Непосредственно подсчет голосов начнется по итогам завершающего дня голосования – 17 марта.

Сейф-пакеты вскрываются только после завершения работы избирательных участков 17 марта, когда начинается подсчет голосов. До этого они хранятся под видеонаблюдением в сейфе в специально охраняемых местах.

На всех этапах голосования и подсчета голосов будут принимать участие наблюдатели.

Процесс отработан, максимально открыт для всех заинтересованных лиц.

Я думаю, что всё пройдет по всем стандартам открытости и легитимности процесса.

Итак, три дня мы голосуем…

Да! 15, 16, 17 марта – особые дни в политическом календаре нашей республики. Мы прямым голосованием избираем Президента Российской Федерации. По сути каждый избиратель будет определять судьбу своей страны на ближайшие шесть лет.

Как председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана, призываю всех жителей республики последовать этой доброй традиции, прийти на избирательные участки и отдать свои голоса самым достойным и наиболее заслуженным кандидатам. Приглашаю татарстанцев на избирательные участки 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8 до 20.00. Выбирайте удобный день и удобный способ для голосования и сделайте свой выбор! Мы ждем вас!