Председатель Академии молодежной дипломатии рассказала о своей эвакуации из Ирана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова на момент начала конфликта между Израилем и Ираном находилась в рабочей поездке по линии БРИКС в Тегеране. Ей удалось покинуть территорию исламской республики, сегодня она вернулась в Казань. Об этом «Татар-информу» рассказала сама Садыкова.

«Я была частью федеральной делегации просветительской программы БРИКС в Иране. Мы прибыли туда 12 июня. В ночь на 13 июня мы услышали взрывы. Первой реакцией была тревога, мы сразу сообщили о своем пребывании в Иране российскому посольству. Они нам дали четкие инструкции не покидать помещение, в случае чего спускаться в подвал», – отметила собеседница агентства.

При этом делегация продолжила свою работу и 13 июня. По ее словам, в составе делегации было много ученых, изучающих Иран. Они были уверены, что никто не будет бомбить страну, пока идут переговоры о ядерной программе.

«Главное в такой ситуации – не паниковать и следовать четким инструкциям посольства. Необходимо обязательно сообщить о своем пребывании туда», – подчеркнула Садыкова.

На следующий день пребывания делегации в Иране их забрали на территорию российского посольства и разместили там. После ночи в убежище они вместе с другими россиянами были отправлены на сухопутную границу между Ираном и Азербайджаном. Примечательно, что она была закрыта со времен пандемии коронавируса, но сейчас ее открыли для эвакуации.

«Я понимала, что есть определенные международные стандарты по поведению в таких ситуациях и эвакуации. Поэтому я понимала, что нахожусь в безопасности, знала, что дипломаты обо мне позаботятся. Я еще больше зауважала дипломатов за их тяжелый и нестандартный труд. Очень благодарна, что нас всех в целости и невредимости доставили в Россию», – заключила общественница.

В ночь на 13 июня Израиль запустил операцию «Народ как лев», в рамках которой были нанесены удары по ряду военных и ядерных объектов на территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание 3». К данному моменту израильская авиация продолжает действовать в небе Ирана, нанося бомбовые удары. Исламская республика отвечает ракетными обстрелами.