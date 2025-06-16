news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 16 июня 2025 15:32

Дарья Санникова, ранее находившаяся в Иране, вышла на связь: «Мы в безопасности»

Читайте нас в
Телеграм

Директор Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казанской городской Думы Дарья Санникова, ранее находящаяся с визитом в Иране, сообщила, что с ней все в порядке.

В своем Телеграм Санникова опубликовала короткое сообщение в разделе «истории»:

«Мы в безопасности, спасибо большое за поддержку», – написала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что делегация Комитета по развитию туризма Казани и туроператоров столицы Татарстана отправилась в Иран с рабочей поездкой незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по этой стране.

#дарья санникова #госкомитет по туризму рт #Иран
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025
Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

15 июня 2025