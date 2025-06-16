Дарья Санникова, ранее находившаяся в Иране, вышла на связь: «Мы в безопасности»

Директор Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казанской городской Думы Дарья Санникова, ранее находящаяся с визитом в Иране, сообщила, что с ней все в порядке.

В своем Телеграм Санникова опубликовала короткое сообщение в разделе «истории»:

«Мы в безопасности, спасибо большое за поддержку», – написала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что делегация Комитета по развитию туризма Казани и туроператоров столицы Татарстана отправилась в Иран с рабочей поездкой незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по этой стране.