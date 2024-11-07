Предприниматели и волонтеры Челнов готовят крупную отправку жителям Курской области

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жители Набережных Челнов не перестают поддерживать пострадавших жителей Курской области. В Автограде открыты несколько пунктов сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные горожане несут вещи, продукты питания, средства личной гигиены и многое другое.

Бизнесмены Челнов не остаются в стороне. Они предоставили и чистую питьевую воду, и нескоропортящиеся продукты питания, и многое другое.

«До этого отправляли также макароны, сыпучие смеси, салфетки — остро необходимые вещи, которые просят жители Курска. Сегодня также привезли макароны», — рассказал предприниматель Фларид Сафин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На сегодняшний день привезли 80 штук пятилитровых баллонов воды — это первый источник необходимости. Соответственно, приготовить еду, вскипятить чайник. Мы и в дальнейшем на постоянной основе будем помогать», — пообещал бизнесмен.

Кроме того, для жителей Курской области закупили электрогенераторы. В зимнее время они особенно необходимы для обогрева помещений и приготовления пищи. Они обеспечат бесперебойную подачу электричества, сообщил депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин.

«Когда идут боевые действия, постоянные перебои, восстанавливать всё это очень затруднительно, поэтому в этих условиях генераторы должны работать автономно. И тут можно подключить уже какие-то определенные помещения там, где жители Курской области находятся в данный момент, и быстро обеспечить их электричеством. Надо зарядить сотовые телефоны, приготовить, плитку включить, обогреться — тем более впереди зима», — пояснил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

К предпринимателям присоединились волонтеры. Они принесли для жителей Курской области школьные принадлежности, одежду и теплые вязаные носки. К сбору вещей подключились многие неравнодушные горожане.

«Жители принесли школьные рюкзаки, ранцы, школьную форму, теплую одежду, легкую одежду. Точно так же мы сотрудничаем с группами. В данном случае я вот держу изделия — носки и игрушку, которые предоставила нам группа „Дарим тепло“», — поделилась волонтер Светлана Гурлева.

Челнинцы поддерживают как жителей Курской области, так и военнослужащих. «Мы давно сотрудничаем с командой Руслана Нигматулина. На постоянной основе он нам предоставляет транспорт. Мы делаем отправки в госпитали на СВО. Вот последняя отправка была в госпиталь. В город Саратов отправляли сшитые косточки. Сейчас делаем отправку в Курск», — отметила волонтер Наталья Удальцова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Планируется, что эту партию гуманитарной помощи для жителей Курской области направят в ближайшее время. При этом пункт сбора будет работать и в дальнейшем. Вещи, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое принимают по будням с 8 часов утра до 5 часов вечера.

Помочь жителям Курской области может любой желающий. Номер телефона пункта сбора гумпомощи: 8-905-023-33-40.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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