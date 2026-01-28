Предприниматель Матус увидел в интервью Пугачевой имиджевое самоубийство

Интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она лестно отозвалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, стало для нее имиджевым самоубийством. Такое мнение в интервью RT высказал знакомый с артисткой предприниматель Андрей Матус.

На взгляд бизнесмена, после вышедшего в сентябре прошлого года интервью интерес к Пугачевой со стороны жителей как России, так и Израиля сильно упал, от нее отвернулась ее собственная аудитория.

«Кому нужна Пугачева, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да…» – предположил предприниматель.

Алла Пугачева весной 2022 года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина*, признали иноагентом. Позднее она попросила Министерство юстиции признать ее иностранным агентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России. С тех пор артистка несколько раз на время возвращалась в РФ.

В интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признанной в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева назвала лидера самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия во время первой войны в Чечне «приличным, порядочным, интеллигентным человеком», сославшись на собственный опыт общения с бывшим генерал-майором Советской армии.

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

** Внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.