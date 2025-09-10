Алла Пугачева назвала Джохара Дудаева приличным и интеллигентным человеком

Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой* назвала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

Певица сообщила, что лично знала Джохара Дудаева – именно благодаря ему ей запомнилась первая чеченская война. Также Пугачева подчеркнула, что, по ее мнению, Михаил Горбачев был единственным политиком, имевшим мужество признать и переосмыслить собственные ошибки.

Джохар Дудаев возглавлял чеченское сепаратистское движение, выступавшее за отделение республики от России. Он руководил боевыми действиями против федеральных сил и был убит 21 апреля 1996 года у села Гехи-Чу.

* Признана иноагентом в РФ