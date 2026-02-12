news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 февраля 2026 10:43

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» заключил контракт и ушел на СВО

Читайте нас в
Телеграм

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев, которого присяжные ранее оправдали по двум эпизодам убийства, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сегодня на процессе в Кировском суде Казани сообщили его адвокаты со ссылкой на родственников обвиняемого.

«Информацию о том, что Николай Казаев ушел на СВО, подтверждают только его родственники. Подтвердить это можно лишь через запрос в чебоксарский пункт отбора. Где он находится сейчас, до конца неизвестно», – заявила адвокат Инна Барлева.

Защита ходатайствовала о направлении запроса в Министерство обороны, поскольку сведения о заключении контракта подтверждаются только словами родственников. В итоге суд постановил направить запрос в пункт отбора в Чебоксарах.

По информации следствия, Казаев создал группировку в конце 1980‑х годов в казанском поселке Юдино. К началу 1990‑х вокруг него сформировалась группа, причастная, по данным следователей, к ряду тяжких преступлений.

Одним из эпизодов стало нападение в 1997 году на участника группировки, перевозившего деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. Преступники похитили не менее 70 тысяч рублей, после чего убили мужчину и утопили его тело в Волге.

В январе 1999 года внутри группировки произошел раскол. Тогда была предпринята попытка взорвать автомобиль Казаева. Следствие утверждает, что в ответ он организовал убийство исполнителя покушения и человека, который стоял за его подготовкой.

Еще один эпизод относится к апрелю 2000 года. В кафе на улице Бирюзовой Казаев якобы выстрелил в голову киллеру Бикбуратову, однако довести задуманное до конца не смог – мужчину прикрыл его 10‑летний сын.

Ранее присяжные признали Казаева виновным в убийстве 1997 года. По двум другим эпизодам – покушению на убийство и убийству – присяжные решили, что предполагаемый лидер ОПГ заслуживает снисхождения.

#участники опг #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026