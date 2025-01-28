Предмет про основы духовно-нравственной культуры россиян вернут в школы

Патриарх Кирилл

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Ученикам 5-7-х классов вновь начнут преподавать «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР). О них школьникам расскажут учителя истории, рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что ранее сформировали рабочую группу, которая весь 2024 год работала с госорганами. В результате стороны договорились вернуть упомянутый предмет, который, по мнению Кирилла, очень важен для современной российской школы.

До этого по приказу Минпросвещения РФ предлагали убрать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 1 сентября 2025 года. Их хотели объединить с курсом «История нашего края». Однако Кирилл раскритиковал это решение и призвал не исключать предмет «ОДНКР». Позже помощник президента РФ Владимир Мединский возглавил рабочую группу насчет согласования данного школьного предмета. По его словам, чтобы успешно изучать данный курс, надо разработать программу, учебники и подготовить учителей.

Напомним, что сегодня в Москве проходят XXXIII международные образовательные Рождественские чтения, где презентовали проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против».

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