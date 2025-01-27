В РПЦ надеются, что закон о запрете абортов примут уже в 2025 году

Закон, запрещающий аборты в частных клиниках, примут в 2025 году. Такую надежду выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, чьи слова приводит РИА «Новости».

«В наступившем году надо наконец-то вывести аборты из частных клиник – под государственный контроль. Это будет серьезным шагом по прекращению детоубийств и стимулированию рождаемости. Законопроект о переводе абортов из частных клиник под государственный контроль обязательно будет принят с соответствующей доработкой, потому что отзыв – это временная мера для того, чтобы доработать», - сказал отец Федор.

Он отметил, что в РФ уже 532 частные клиники добровольно отказались делать аборты. Последствия практики видны: например, в Крыму, где все частные клиники отказались от абортов, выросло число женщин, решивших родить ребенка. Будущие матери пришли в госклиники, рассказал священник.

Еще отец Федор поддержал предложение ученых и медиков, которые призвали частные клиники отказаться от абортов. Инициаторы отметили, что права человека нужно защищать с момента зачатия.

«Патриаршая комиссия поддерживает эту инициативу», - оценил предложение ученых представитель РПЦ. Он напомнил, что ранее Президент РФ Владимир Путин говорил, что «Россия выбирает жизнь».