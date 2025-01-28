news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 28 января 2025 16:01

Депутат Гусев предложил проверять полицейских на традиционные ценности

Полицейских предложили проверять на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям. Проверку хотят проводить через тесты, рассказал первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев, чьи слова приводит РИА «Новости».

До этого парламентарии внесли в Госдуму проект закона, предлагающий обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Фактчекинг на ценности можно проводить с помощью тестов. Нужен такой, чтобы позволял выявить личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны», – поделился Гусев.

Помимо этого, проверять полицейских можно на собеседовании. Например, в ряде компаний, принимая человека на высокую должность, смотрят не только на навыки соискателя, но и на его соответствие стандартам корпоративной культуры. Так же следует оценивать и будущих стражей закона, считает депутат Госдумы.

Также Гусев считает отличной идеей проверять уровень эмпатии и в целом способность следовать нормам общества в России.

Ранее в РПЦ выразили надежду на то, что закон о запрете абортов примут уже в 2025 году.

#проверка #полицейские #традиционные ценности
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

27 января 2025
В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

28 января 2025