Обвиняемая в теракте Трепова* не признала свою вину во время последнего слова в суде

Обвиняемая в организации теракта в Петербурге в апреле 2023 года Дарья Трепова* в последнем слове в суде заявила, что не признает вины, передает ТАСС.

«Я по-прежнему не признаю своей вины. Но я принимаю свою моральную ответственность. Я прошу суд отправить дело на доследование и повторно назначить мне психиатрическую экспертизу», – сказала Трепова.

Адвокат обвиняемой Даниил Берман сообщил журналистам, что считает необходимым переквалифицировать действия подсудимой, оправдать ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатых веществ.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.

Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Отметим, что приговор по делу о теракте в петербургском кафе огласят 25 января.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов