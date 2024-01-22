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Обвиняемая в теракте Трепова* не признала свою вину во время последнего слова в суде
Обвиняемая в организации теракта в Петербурге в апреле 2023 года Дарья Трепова* в последнем слове в суде заявила, что не признает вины, передает ТАСС.
«Я по-прежнему не признаю своей вины. Но я принимаю свою моральную ответственность. Я прошу суд отправить дело на доследование и повторно назначить мне психиатрическую экспертизу», – сказала Трепова.
Адвокат обвиняемой Даниил Берман сообщил журналистам, что считает необходимым переквалифицировать действия подсудимой, оправдать ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатых веществ.
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.
Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.
Отметим, что приговор по делу о теракте в петербургском кафе огласят 25 января.
* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов
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