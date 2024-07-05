Праздник «Я выбираю небо» в этом году пройдет в Казани 3 августа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году традиционный авиационный праздник «Я выбираю небо» состоится в столице Татарстана, у Центра семьи «Казан», 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Накануне прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению праздника под руководством вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко. Его участники обсудили, в частности, предварительную программу мероприятия.

По информации ведомства, ожидаются концерт, награждение отличившихся работников авиационной промышленности республики, различные мастер-классы и работа аллеи профориентации, где ведущие авиапредприятия региона продемонстрируют свои достижения.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Будет ли организовано традиционное авиашоу, в министерстве не уточнили. В прошлом году его не стали проводить «по объективным причинам» — судя по всему, из-за продолжавшейся тогда и продолжающейся сейчас специальной военной операции.

Впрочем, согласно распоряжению Кабинета Министров РТ, Международный аэропорт «Казань» должен будет оказать содействие в приеме и обслуживании воздушных судов, которые примут участие в летной программе праздника.

Казанскому авиационному заводу имени С. П. Горбунова — филиалу АО «Туполев», Казанскому вертолетному заводу, Центральному аэроклубу ДОСААФ РТ, ОАО «Авиасервис» и ГУ МЧС России по РТ предложено оказать содействие в организации летной показательной программы.