«Казань — центр авиации России»: в столице Татарстана прошел праздник «Я выбираю небо»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площадке у Центра семьи «Казан» прошел авиационный праздник «Я выбираю небо», приуроченный к 100-летию отечественной гражданской авиации и к 90-летию основания Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России. Праздник проводится уже 11 лет и является знаковым событием для республики, заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Праздник, в первую очередь, имеет профориентационную направленность, ведь мы как никогда нуждаемся в новых кадрах. И в республике создаются все условия, чтобы ребята могли со школьной скамьи понять суть профессии и ее значимость», — добавил Нигматуллин.

В этом году на празднике не было традиционного авиашоу с военными и гражданскими самолетами, однако перед гостям мероприятия показали выступления парашютистов и полеты среднеразмерных и легких самолетов ДОСААФ Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Можно по праву сказать, Казань является столицей авиации Российской Федерации. У нас производят самолеты и вертолеты, есть огромное количество предприятий, производящих беспилотники, институты, колледжи, техникумы, которые готовят специалистов для нашей авиации», — заявил заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Еще одним ярким событием праздника стало награждение отличившихся работников авиационной промышленности Татарстана и праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Татарстана и Народный артист России, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Помимо этого, на площадке прошли бесплатные мастер-классы по сборке простейших моделей самолетов для детей и подростков. Здесь же посетители могли ознакомиться с различными радиоуправляемыми моделями. Работали множество фуд-траков и площадок для детей, мобильный комплекс отбора на службу по контракту.

А для любителей автотранспорта организовали мотошоу, в конце которого несколько гостей праздника приняли участие в выполнении различных трюков.

Окончанием мероприятия стал праздничный салют.