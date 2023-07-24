С «Любэ», но без авиашоу: праздник «Я выбираю небо» пройдет в Казани 4 августа

Праздник «Я выбираю небо» состоится в столице Татарстана на следующей неделе, 4 августа, у Центра семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Зрителей ждет концерт легендарной группы «Любэ» и выступления татарстанских артистов. Среди последних будут группа «Казан егетлэре», победители и лауреаты фестиваля «Наше время — Безнең Заман» из числа сотрудников предприятий республики, а также лауреаты фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и других конкурсов.

При этом в министерстве отмечают, что традиционное авиашоу не состоится «по объективным причинам». Судя по всему, это связано с продолжающейся специальной военной операцией на Украине.

В «Аллее профориентации» примут участие КНИТУ-КАИ, Казанский авиационно-технический колледж, Казанское танковое училище, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, Казанский Гипронииавиапром имени Б. И. Тихомирова, «Электроприбор», КМПО, КОМЗ, Дом занимательной науки и техники, «Элекон», Эникс», «Тулпар» и другие предприятия и организации.

Праздник начнется в 18 часов и завершится в 22 часа. Ранее предполагалось, что его проведут не 4, а 5 августа.