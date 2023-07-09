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«Это были насыщенные и интересные 4 дня»: как в Татарстане прошел Всероссийский день поля
Крупнейшая отечественная агровыставка «Всероссийский день поля – 2023» в Лаишевском районе Татарстана сегодня завершила свою работу. Одним из самых зрелищных ее мероприятий стал чемпионат России по пахоте. Лучшего тракториста выявляли на гонках и в соревнованиях по мастерству. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
Лучшему пахарю вручили трактор
В X Открытом чемпионате по пахоте приняли участие 66 механизаторов из 37 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Ирана.
«Возраст механизаторов - от 19 до 59 лет. Самым молодым участником стала девушка, она из самого отдаленного региона России – впервые в соревнованиях принимает участие Приморский край. Всего участников 66, из них 4 девушки. То есть в среднем по два человека от региона. Татарстан, принимающий соревнования, делегировал 8 представителей», – сообщила «Татар-информу» заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» (соорганизатор чемпионата) Татьяна Антипова.
Пахари соревновались на поле неподалеку от МВЦ «Казань Экспо», где для этого было подготовлено 90 гектаров земли. Арбитрами чемпионата выступили профессора российских сельскохозяйственных вузов.
В числе испытаний были экстремальные гонки на тракторах – скорость техники достигала 120 километров в час. Судьи оценивали, насколько ровно механизатор прокладывает борозды, а также легкость управления машиной – в одном из конкурсов трактористы должны были аккуратно провезти баллон с песком, не потеряв груз.
Победу в финале одержал механизатор из Татарстана Ирек Галиев. В награду ему вручили трактор «Беларус-921».
Премьер-министр РТ Алексей Песошин, принявший участие в церемонии закрытия выставки и чемпионата по пахоте, сказал, что Татарстан, принявший «Всероссийский день поля» уже во второй раз, готов делать это и в дальнейшем:
Это были очень насыщенные и интересные, продуктивные четыре дня. Нам искренне приятно, что наша гостеприимная республика уже дважды приняла крупнейшую агропромышленную выставку страны. В выставке на площади 45 гектаров приняли участие свыше 250 компаний. Было представлено более 300 единиц сельскохозяйственной техники, передовые разработки в области селекции, агрохимии, защиты растений.
Ярким событием, эмоциями которого мы жили последнюю неделю, стал юбилейный, X Открытый чемпионат России по пахоте. На поле мы видели честную красивую борьбу за звание лучшего механизатора страны. Я уверен, что состязания стали отличным подспорьем опытным участникам в достижении новых рубежей, а для новичков в профессии – трамплином к успеху. <...> Мы в дальнейшем готовы на полях нашей республики принимать чемпионат по пахоте и День поля. Поэтому я не говорю: «Прощайте», а говорю: «До новых встреч!»
Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов поблагодарил в ответном слове принимающую сторону:
Хочу сказать слова благодарности гостеприимной и любимой нами Республике Татарстан. Мероприятие прошло на высочайшем уровне.
«Всероссийский день поля – праздник сельчан и горожан»
Выставка проходила в течение четырех дней, на нее съехались аграрии со всей страны. свои разработки и технологии представили более 250 компаний. Кроме чемпионата по пахоте прошел «конкурс красоты» среди коров. Ну и какое летнее мероприятие в Татарстане без Сабантуя – гостей встречали в татарских подворьях, где они могли познакомиться с традициями и обычаями татарского народа.
Деловая программа форума включала в себя более двух десятков мероприятий, на которых обсуждались приоритеты развития сельскохозяйственной отрасли РФ. Ее центральным событием стало прошедшее 7 июля пленарное заседание под председательством главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева и с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В тот же день глава РТ и руководитель федерального сельскохозяйственного ведомства посетили и саму выставку, где им показали технику и опытные поля, где отрабатываются новые технологии в растениеводстве.
«Важно, что “Всероссийский день поля” – мероприятие не только для профессионального сообщества, а общий праздник сельчан и горожан», – заявил по итогам осмотра выставки Раис Татарстана.
«Продемонстрировать технологический суверенитет и независимость нашей страны»
«Очень высокий уровень и экспонентов выставки, и участников чемпионата по пахоте. В этом году большая экспозиция – около 300 моделей различных видов сельхозмашин и оборудования, 250 из них представлены в статике и еще 50 – в динамике (тест-драйвы, демо-показы и непосредственно соревнования)», – оценила «Всероссийский день поля» Татьяна Антипова.
По ее словам, участники выставки представили самые современные и технологичные образцы выпускаемых сейчас сельхозмашин. «Для того, чтобы продемонстрировать технологический суверенитет и независимость нашей страны в условиях санкционной политики со стороны недружественных государств», – подчеркнула замглавы «Росагролизинга».
Руководитель группы продвижения «Петербургского тракторного завода» Сергей Солдатов отметил эффективность участия в экспозиции для компании. «В рамках выставки мы провели очень много встреч на достаточно высоком уровне. Руководство завода подписало несколько трехсторонних соглашений, сторонами которых выступают губернатор региона, наш дилер в том или ином регионе и наш директор. Такие соглашения подразумевают развитие отношений, развитие сервисных баз и специальные условия покупки тракторов "Кировец". Крупное соглашение было подписано, например, с Алтайским краем», - заявил он «Татар-информу».
Представитель дилера Минского тракторного завода по Приволжскому и Уральскому федеральным округам РФ – компании ТПК «МТЗ-Татарстан» Рудольф Янке сообщил, что были подписаны соглашения с «Росагролизингом», Оренбургской областью, белорусским «Лидсельмашем» и другими партнерами.
«Понятно, что цель любой выставки – показать всю гамму новинок компании и то, в каких направлениях она движется. В этом смысле наши трактора представлены здесь по максимуму. Есть даже изготовленные в единичном экземпляре, предназначенные для изучения рынка», – сказал он.
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