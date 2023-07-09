«Это были насыщенные и интересные 4 дня»: как в Татарстане прошел Всероссийский день поля

Одним из самых зрелищных мероприятий Дня поля-2023 стал чемпионат России по пахоте

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучшему пахарю вручили трактор

В X Открытом чемпионате по пахоте приняли участие 66 механизаторов из 37 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Ирана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возраст механизаторов - от 19 до 59 лет. Самым молодым участником стала девушка, она из самого отдаленного региона России – впервые в соревнованиях принимает участие Приморский край. Всего участников 66, из них 4 девушки. То есть в среднем по два человека от региона. Татарстан, принимающий соревнования, делегировал 8 представителей», – сообщила «Татар-информу» заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» (соорганизатор чемпионата) Татьяна Антипова.

В этом году в соревнованиях приняли участие четыре девушки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пахари соревновались на поле неподалеку от МВЦ «Казань Экспо», где для этого было подготовлено 90 гектаров земли. Арбитрами чемпионата выступили профессора российских сельскохозяйственных вузов.

В числе испытаний были экстремальные гонки на тракторах – скорость техники достигала 120 километров в час. Судьи оценивали, насколько ровно механизатор прокладывает борозды, а также легкость управления машиной – в одном из конкурсов трактористы должны были аккуратно провезти баллон с песком, не потеряв груз.

Победу в финале одержал механизатор из Татарстана Ирек Галиев. В награду ему вручили трактор «Беларус-921».

Призовой «Беларус-921» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, принявший участие в церемонии закрытия выставки и чемпионата по пахоте, сказал, что Татарстан, принявший «Всероссийский день поля» уже во второй раз, готов делать это и в дальнейшем:

Это были очень насыщенные и интересные, продуктивные четыре дня. Нам искренне приятно, что наша гостеприимная республика уже дважды приняла крупнейшую агропромышленную выставку страны. В выставке на площади 45 гектаров приняли участие свыше 250 компаний. Было представлено более 300 единиц сельскохозяйственной техники, передовые разработки в области селекции, агрохимии, защиты растений.

Ярким событием, эмоциями которого мы жили последнюю неделю, стал юбилейный, X Открытый чемпионат России по пахоте. На поле мы видели честную красивую борьбу за звание лучшего механизатора страны. Я уверен, что состязания стали отличным подспорьем опытным участникам в достижении новых рубежей, а для новичков в профессии – трамплином к успеху. <...> Мы в дальнейшем готовы на полях нашей республики принимать чемпионат по пахоте и День поля. Поэтому я не говорю: «Прощайте», а говорю: «До новых встреч!»

Павел Косов в ответном слове поблагодарил Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов поблагодарил в ответном слове принимающую сторону:

Хочу сказать слова благодарности гостеприимной и любимой нами Республике Татарстан. Мероприятие прошло на высочайшем уровне.

«Всероссийский день поля – праздник сельчан и горожан»

Выставка проходила в течение четырех дней, на нее съехались аграрии со всей страны. свои разработки и технологии представили более 250 компаний. Кроме чемпионата по пахоте прошел «конкурс красоты» среди коров. Ну и какое летнее мероприятие в Татарстане без Сабантуя – гостей встречали в татарских подворьях, где они могли познакомиться с традициями и обычаями татарского народа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деловая программа форума включала в себя более двух десятков мероприятий, на которых обсуждались приоритеты развития сельскохозяйственной отрасли РФ. Ее центральным событием стало прошедшее 7 июля пленарное заседание под председательством главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева и с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В тот же день глава РТ и руководитель федерального сельскохозяйственного ведомства посетили и саму выставку, где им показали технику и опытные поля, где отрабатываются новые технологии в растениеводстве.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, что “Всероссийский день поля” – мероприятие не только для профессионального сообщества, а общий праздник сельчан и горожан», – заявил по итогам осмотра выставки Раис Татарстана.

«Продемонстрировать технологический суверенитет и независимость нашей страны»

«Очень высокий уровень и экспонентов выставки, и участников чемпионата по пахоте. В этом году большая экспозиция – около 300 моделей различных видов сельхозмашин и оборудования, 250 из них представлены в статике и еще 50 – в динамике (тест-драйвы, демо-показы и непосредственно соревнования)», – оценила «Всероссийский день поля» Татьяна Антипова.

На выставке представили около 300 моделей различных видов сельхозмашин и оборудования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, участники выставки представили самые современные и технологичные образцы выпускаемых сейчас сельхозмашин. «Для того, чтобы продемонстрировать технологический суверенитет и независимость нашей страны в условиях санкционной политики со стороны недружественных государств», – подчеркнула замглавы «Росагролизинга».

Руководитель группы продвижения «Петербургского тракторного завода» Сергей Солдатов отметил эффективность участия в экспозиции для компании. «В рамках выставки мы провели очень много встреч на достаточно высоком уровне. Руководство завода подписало несколько трехсторонних соглашений, сторонами которых выступают губернатор региона, наш дилер в том или ином регионе и наш директор. Такие соглашения подразумевают развитие отношений, развитие сервисных баз и специальные условия покупки тракторов "Кировец". Крупное соглашение было подписано, например, с Алтайским краем», - заявил он «Татар-информу».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представитель дилера Минского тракторного завода по Приволжскому и Уральскому федеральным округам РФ – компании ТПК «МТЗ-Татарстан» Рудольф Янке сообщил, что были подписаны соглашения с «Росагролизингом», Оренбургской областью, белорусским «Лидсельмашем» и другими партнерами.

«Понятно, что цель любой выставки – показать всю гамму новинок компании и то, в каких направлениях она движется. В этом смысле наши трактора представлены здесь по максимуму. Есть даже изготовленные в единичном экземпляре, предназначенные для изучения рынка», – сказал он.