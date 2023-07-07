Z-трактор и картошка Самбо взамен голландской: Минниханов и Патрушев оценили новинки АПК

«Всероссийский день поля» – самая масштабная выставка в России, где демонстрируются достижения отечественного АПК. Она проходит в Лаишевском районе Татарстана и открыта для всех делающих до 9 июля.

Свои разработки и технологии представили более 250 компаний. Общая площадь выставки – более 40 гектаров.

Экскурсию по выставке для почетных гостей провел директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. Он подчеркнул, что сегодня в Татарстане можно увидеть все селекционные достижения России. Причем отечественные сорта сельхозкультур по своим характеристикам могут конкурировать с иностранными, добавил спикер.

Именно с обхода сортоиспытательных участков, где посеяно более 280 образцов отечественных зерновых, кормовых, технических и масличных культур, и началась экскурсия.

«По федеральной программе развития сельского хозяйства за последние шесть лет мы создали семь сортов картофеля. Один из наиболее популярных сегодня сортов – Самбо. Он активно используется во многих хозяйствах России и составляет конкуренцию голландскому сорту Ривьера», – рассказал Некрасов. Культура привлекла внимание Рустама Минниханова, который расспросил про ее характеристики, в том числе урожайность.

Из блока «растениеводство» гости перешли на площадку, где представлена сельхозтехника, а это 400 экспонатов. В этом году выставлено большое количество техники российского и китайского производства. Есть китайский трактор с буквой Z. «Мы не могли не привезти его в условиях спецоперации», – сообщил Некрасов.

Директор департамента рассказал, что в России достигли хорошего уровня импортозамещения в части почвообрабатывающих машин, посевных комплексов, сеялок. Один из примеров – челябинский трактор FT80 на резиновых гусеницах. «Отечественная разработка, пока единственный экземпляр», – отметил Некрасов.

Минниханов расспросил о технических характеристиках этого трактора. Выяснилось, что он может сеять самые разные культуры, вести уборочные, транспортные и погрузочные работы. Отличительная особенность этой модели – гидростатическая трансмиссия с электронным управлением. Коробка передач исполнена парой «гидронасос – гидромотор» с бесступенчатым переключением.

На выставке представлены тракторы и зерноуборочные комбайны из Ирана. «Иран видит перспективы работы на российском рынке. Это для нас дополнительный стимул. Тракторы, комбайны, посевные комплексы привез Росагролизинг, и мы готовы с этим работать», – сказал директор департамента.

В рамках Дня поля в эти дни проходит чемпионат России по пахоте. Татарстан на нем представляют восемь участников, среди которых две девушки. Всего в нем участвуют 65 механизаторов из 40 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Конкурсантам необходимо за ограниченный отрезок времени вспахать небольшой участок земли на тракторах МТЗ.

Навыки владения сельхозтехникой конкурсантов Минниханов и Патрушев смогли оценить в соревновании «Трактор-шоу». Впервые состязания здесь проходят на китайских тракторах Zoomlion.

Фото: rais.tatarstan.ru

Завершая обход, гости посетили площадку Сабантуя, обойдя несколько подворий. Они увидели соревнования по борьбе корэш, оценили ремесленные работы татарстанских самозанятых и даже получили от них в подарок сувениры.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Важно, что “Всероссийский день поля” – мероприятие не только для профессионального сообщества, а общий праздник сельчан и горожан», – заявил Раис Татарстана.

Фото: rais.tatarstan.ru

Патрушев в свою очередь поблагодарил «гостеприимный Татарстан за поддержку в организации этого мероприятия».