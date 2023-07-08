«Не всем понравится, но выхода нет»: на Дне поля решали, как развивать АПК при санкциях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нет никакой угрозы, что будут сбои по обеспечению овощной продукцией»

Татарстан — один из лидеров России по сельскохозяйственному производству. В прошлом году его объем составил здесь 334 млрд рублей. Республика, располагая 2% угодий страны, производит 3,8% сельхозпродукции, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления», которое прошло в рамках «Всероссийского дня поля» в «Казань Экспо».

При этом он заметил, что Татарстан — это зона рискованного земледелия и в этом году в регионе складываются неблагоприятные погодные условия. «Тем не менее приложим все усилия, чтобы максимально решить задачи, которые необходимы для растениеводства и животноводства», — заверил руководитель республики.

По словам Минниханова, особое внимание в Татарстане уделяется плодородию почвы. Так, если в 2018 году аграрии вносили 52 килограмма минеральных удобрений на гектар, то в 2023-м этот показатель достиг 82 килограммов. «Татарстан ежегодно выделяет более 1 млрд рублей из бюджета на закупку удобрений», — подчеркнул Раис РТ.

Кроме того, общая площадь земель на поливе в республике увеличилась до 34 тыс. гектаров. «Но этого пока недостаточно. Хотя все площади под картофелем и овощами у нас под орошением. И нет никакой угрозы, что будут какие-то сбои по обеспечению овощной продукцией», — отметил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На мелиорацию в Татарстане ежегодно выделяется около полумиллиарда рублей. В рамках нацпроекта 7 тыс. гектаров земель стали орошаемыми. «В целом за последние пять лет на эти цели привлечено более 6,4 млрд рублей. Аграрии также начинают возделывать кормовые культуры на орошении», — добавил Раис РТ.

В регионе большое внимание уделяется также технической модернизации АПК. Начиная с 2012 года, реализуется республиканская программа, по которой сельхозорганизациями приобретено 28 тыс. единиц сельхозтехники на 60 млрд рублей. Ежегодно для обновления парка техники выделяется 1,8 млрд рублей из республиканского бюджета.

«Если бы не было орошаемых пастбищ, не было бы таких достижений по молоку»

О необходимости увеличить площади орошаемых земель и о большом потенциале развития системы мелиорации в Татарстане заявил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он заметил, что в республике вопрос о создании орошаемых пастбищ подняли еще несколько лет назад. Напомним, что в 1969–1983 годах Шаймиев был министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если бы не было орошаемых пастбищ, у нас не было бы таких достижений по молоку», – заявил Государственный Советник. Он добавил, что даже при современном техническом развитии отрасли АПК мелиорация по-прежнему имеет приоритетное значение.

«Наша республика находится в зоне неустойчивого земледелия, аграрии часто сталкиваются с засухой. Если будем иметь определенный объем орошаемых земель, то сможем повысить плодородие почвы, обеспечим устойчивое развитие животноводства и производство зерна. Если нет дождей, как в этом году, мы должны все силы бросить на имеющиеся орошаемые земли. И в том числе за счет этого поддерживать уровень надоев», – подчеркнул Шаймиев.

Он пояснил, что речь идет не о стопроцентном поливе площадей республики. «Необходимо сочетание – достаточная норма для кормовых трав и зерновых в засушливую погоду. По запросам надо работать», – сказал он.

По мнению Государственного Советника, Татарстан должен внести соответствующие предложения по увеличению доли орошаемых земель.

«Работу с иностранцами будем развивать на определенных условиях»

Основные стратегические задачи развития растениеводства обозначил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Главная цель в нынешних условиях – «иметь собственную прочную базу по основным направлениям производства», заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это отечественные семена для повышения импортонезависимости. Будем совершенствовать господдержку в этой сфере. Утверждены правила локализации производства семян. Планомерно наращиваем долю отечественной селекции в общем объеме сева. Продолжаем развивать федеральную научно-техническую программу. По растениеводству уже действуют ряд подпрограмм. В этом году появятся новые, в том числе по овощам, зерновым и кукурузе», – рассказал глава Минсельхоза.

Он признал, что семена – это одна из «болевых точек» отрасли сельского хозяйства. При этом по ряду культур отечественных семян достаточно, но есть культуры, где остается зависимость от импорта. В доктрине продовольственной безопасности России самообеспеченность семенами должна быть на уровне 75%, напомнил министр.

«Всех интересует вопрос: что у нас будет с иностранными семенами? Не факт, что это всем понравится, но другого выхода у нас нет. Мы продолжим работать с иностранцами, но работу будем развивать на определенных условиях. Новые правила вступят в силу с сентября. И, согласно им, локализация производства семян должна быть полной, начиная с передачи нам исходных технологий. Нам нужна организации всего производственного цикла, которая подразумевает в том числе патент, наличие правообладания российской компанией. Тогда мы будем в определенном роде находиться в безопасности», – подчеркнул Патрушев.

Таким образом, по его словам, будут приниматься меры по ограничению импорта семян. Они не будут глобальными, но затронут поставщиков и производителей из недружественных стран.

«Зарубежные страны не очень хотят работать по таким правилам, но готовы. Рынок у нас огромный, он позволяет зарабатывать большие деньги, и они не хотят его терять. Мы зависимы и хотим эту зависимость снизить», – пояснил глава Минсельхоза.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо ускорять переход на отечественную технику»

Дмитрий Патрушев остановился также на еще одной составляющей сельхозпроизводства, где есть зависимость от импорта, – энергообеспеченности. «Необходимо ускорять переход на отечественную технику. Для обновления парка действуют меры поддержки. Но наш ключевой механизм – льготный лизинг. На мой взгляд, это лучший механизм по приобретению сельхозтехники», – заявил он.

В России утвердили план по приобретению сельхозпроизводителями российских и белорусских тракторов. Он действует до конца года и предусматривает установление согласованных цен. Кроме того, продолжается работа по увеличению использования минеральных удобрений. Чтобы обеспечить их доступность для аграриев, продлена фиксация отпускных цен и установлены количественные ограничения экспорта. «Это уже позволило существенно увеличить объемы внесения удобрений», – заметил глава Минсельхоза.

Что касается средств защиты растений, то потребность в них закрыта на 72% за счет отечественного производства. «Недостающие объемы пока закрывают зарубежные средства, мы упростили их ввоз в Россию. Но надеемся, что уже в ближайшие годы подавляющий процент рынка будет отечественным», – сказал министр.

Одной из основных задач также является «интеграция новых регионов России в сельхозпроизводство». На растениеводство в этом году для них предусмотрено более 4,5 млрд рублей. «С прошлого года сопровождаем там проведение сезонных полевых работ, обеспечиваем их ресурсами, в том числе и техникой, – подчеркнул Патрушев. – И предусмотрены – чего нет в остальной части России – квоты на беспошлинный экспорт зерна, масличных и продуктов переработки».

Министр подчеркнул, что будет сделано все, чтобы укрепить позиции сельского хозяйства в новых регионах. «Земля у них хорошая. Надеюсь, что они внесут весомый вклад в копилку по производству продуктов питания в России», – заключил он.