Праздник марийской культуры на «Черном озере» откроет казанский проект «Древо жизни»

Сегодня, 14 июля, в казанском парке «Черное озеро» состоится праздник марийской культуры. Он откроет серию событий, организуемых в рамках нового городского проекта «Древо жизни», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие стартует в 18.00. В центре парка, рядом с перголами, творческие коллективы из Казани, Набережных Челнов и Менделеевского района РТ начнут знакомить гостей праздника с народным творчеством марийцев. Здесь же вниманию публики представят выставку традиционных костюмов и произведений декоративно-прикладного искусства.

«Желающие смогут принять участие в марийских играх, разучить народные пословицы и освоить игру на музыкальных инструментах марийского народа — барабане („тумыр“), волынке („шувыр“) и девичьей трубе („пуч“)», — отмечают организаторы праздника.

Юные гости смогут посетить площадки «Поляна детства» и «Сказочная поляна». Там дети сыграют в игру «Поймай рыбку» и познакомятся со сказками народов Поволжья. Помимо прочего, любой желающий сможет изготовить марийское нагрудное украшение и куклу-оберег, обучиться традиционной вышивке крестиком и гладью, а также унести с собой памятный подарок.

На главной площадке парка, в амфитеатре, в 19.15 начнется мастер-класс по традиционному марийскому танцу, который носит название «тывырдык». Этот танец восточных мари отличается энергичным и мощным притопом, характерным и оригинальным ритмом. В старину мощно притопывали только мужчины, а женщины двигались мягкими шажками.

Пришедшие на праздник получат возможность показать, насколько они научились танцевать в марийском духе, под звуки выступления многонациональной фолк-группы Zakaria, которое запланировано на 20.00. Артисты подарят собравшимся свой марийский хит. В 20.10 на смену им выступит диджей Malsi music, который представит собственный сет марийских танцевальных мелодий.

Просветительский проект «Древо жизни» призван знакомить жителей Казани с культурой, историей и родными языками финно-угорских и тюркских народов Поволжья. Позднее состоятся праздники, посвященные удмуртской, чувашской и мордовской культуре, намеченные на 28 июля, 11 и 25 августа, пояснили в Отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома города.

Проект «Древо жизни» реализуется мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Инициатива воплощается в жизнь в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России.

Традиционный марийский праздник «Семык» жители Татарстана в этом году отметили 4 июня. Завершит череду праздников традиционной культуры народов республики в ближайшую субботу, 16 июля, кряшенский «Питрау».