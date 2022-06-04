«Дождь в начале лета — залог хорошего урожая»: в Татарстане празднуют марийский «Семык»

В селе Кадряково Агрызского муниципального района Татарстана сегодня проходит Республиканский праздник марийской культуры «Семык-2022». В Год культурного наследия народов России масштабное мероприятие собрало гостей со всего Татарстана и России. Подробности — в материале «Татар-информа».

В селе Кадряково Агрызского района сегодня проходит Республиканский праздник марийской культуры «Семык-2022» Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

«Мы поем песни наших предков и исполняем танцы прабабушек и прадедушек»

«Семык» — один из любимых традиционных праздников марийцев, знаменующий начало летнего праздничного цикла. Он отмечается через семь недель после Пасхи со среды на Троицкой неделе и заканчивается в день Троицы. Основной его идеей является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. Символично, что в этот день в Агрызском районе с самого утра идет теплый дождь.

Агрызский район проводит на своей земле «Семык» в третий раз. В 2010 году праздник марийской культуры состоялся в селе Бима, в 2016-м — в Кулегаше и спустя еще шесть лет, 4 июня, проходит в селе Кадряково.

Празднование «Семыка» началось в 10.00 под проливной ливень.

Несмотря на проделки природы, на центральную площадку праздника прибывали многочисленные гости. Их приветствовали народный фольклорный марийский ансамбль «Кадрек сем» Кадряковского Дома культуры, народный вокальный ансамбль «Ош вис-вис», народный ансамбль гармонистов «Йонгалт, гармонь йук!» Пелемешского сельского клуба, а также народные фольклорные марийские ансамбли «Курмызак олык» Кулегашского Дома культуры и «Эр Ужара» Бимского Дома культуры.

«Семык» — один из любимых традиционных праздников марийцев, знаменующий начало летнего праздничного цикла Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

Парад делегаций возглавил Агрызский район — организатор праздника. Далее прошествовала делегация Актанышского района, на чьей земле в прошлом году отпраздновали «Семык-2021». Марийскую культуру в районе представляет марийский народный фольклорный ансамбль «Ший памаш» Марий-Суксинского сельского Дома культуры.

Следом прошли представители Арского, Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского и других районов республики, а также из Казани и Набережных Челнов.

Республику Марий Эл представил народный вокальный ансамбль «Морко кундем» и марийский фольклорный ансамбль «Шайра кундем». Ведущий пожелал им чувствовать себя как дома. Также прибыли гости из Удмуртии, Башкортостана, Кировской, Свердловской областей, Алтайского края.

Несмотря на проделки природы, на центральную площадку праздника прибывали многочисленные гости Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

«Республиканский праздник „Семык-2022“ проходит в Год культурного наследия народов России. Каждый участник праздника вносит огромный вклад в сохранение культуры своего народа! Мы поем песни наших предков и исполняем танцы прабабушек и прадедушек. В наших сердцах звучит музыка, которую когда-то подарил миру наш народ», — обратился ведущий со сцены к гостям и участникам.

После приветствия на сцену поднялись карты во главе с верховным картом Республики Татарстан Олегом Третьяковым. Прозвучал марийский гимн, под который был поднят переходящий символ праздника — флаг «Семыка». Почетную миссию выполнили жители Кадрякова — старожилы села Виталий Савельев и Анна Асылбаева, а также фольклорный ансамбль «Кадрек сем». Все гости и участники праздника присоединились к массовому исполнению гимна.

Агрызский район проводит на своей земле «Семык» в третий раз Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

Глава района Азат Валеев: «Дождь в начале лета — залог будущего хорошего урожая»

Почетными гостями «Семыка» в этом году стали заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, председатель Всемарийского Совета «Мерканаш» Эдуард Александров, руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев, директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов и многие другие.

Официальную часть праздника открыл глава района Азат Валеев. Приветствуя собравшихся, он подчеркнул, что агрызская земля на северо-востоке Татарстана рада принять всех гостей «Семыка».

«В мире и согласии в Агрызском районе проживают представители разных национальностей и вероисповеданий. Очень дружно живут трудолюбивые марийцы, которые достойно трудятся в различных сферах. Они поистине являются хранителями народной памяти, самых добрых традиций, песен, танцев, добиваются выдающихся результатов в спорте», — отметил он.

По словам Азата Валеева, ежегодно в районе проводятся традиционные соревнования по лыжным гонкам «Мари лыжня», которые всегда привлекают внимание многих спортсменов, и участники данных соревнований всегда занимают призовые места на республиканских лыжных гонках.

Также марийский народ славится своими традициями пчеловодства. «Пчеловоды знамениты своим уникальным медом далеко за переделами Татарстана, — похвалил он фермеров. — Да, действительно, погода сегодня непростая, но труженики полей, хлеборобы должны радоваться этому! Посевная кампания завершилась, и теплый летний дождь — это залог будущего хорошего урожая». Гостям праздника Азат Валеев пожелал крепкого здоровья, счастья, мира, добра и новых свершений.

Роман Шайхутдинов зачитал поздравление от Президента РТ Рустама Минниханова Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

Далее со сцены Роман Шайхутдинов зачитал поздравление от Президента РТ Рустама Минниханова, а Айрат Зарипов — от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Ирек Шарипов: «Нам надо быть вместе»

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов еще раз напомнил о необходимости сохранять языки и традиции.

«Мы рады, что агрызская земля собрала один из достойнейших, красивейших, талантливейших народов Российской Федерации — мари — на этой благодатной земле. Агрызский район вообще один из самых красивых районов Татарстана: здесь самые большие реки, самые большие леса. Марийцы здесь добывают самый вкусный мед. Это добрые хорошие трудолюбивые люди. Пусть каждый из наших народов сохранит свой язык, добрые традиции. Пусть это продолжается на века. Давайте вместе работать над тем, чтобы так оно и случилось!» — пожелал Ирек Шарипов.

Он поблагодарил артистов марийского национально-культурного движения. «Без вас представить нашу страну трудно. Нам надо быть вместе, давайте жить на века. С праздником дорогие друзья!» — поздравил Шарипов.

Праздничную программу на главной сцене продолжила концертная программа творческих коллективов Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

«Праздник Семык — сокровищница духовности народной»

Праздничную программу на главной сцене продолжила концертная программа творческих коллективов и исполнителей Республики Татарстан и регионов РФ.

Так, Менделеевский район РТ представил сразу четыре коллектива на празднике — на сцене выступил народный ансамбль марийской песни «Эрвел» из ДК им. Гассара, народный ансамбль «Элнет» и детский ансамбль «Шушпык» Ильнетского сельского дома культуры и народный ансамбль «Памаш» Актазикского сельского клуба. Вместе с коллективами в Кадряково приехал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев. Он поделился фотографией с праздника в своем Telegram-канале.

Радмир Беляев поделился фотографией с праздника в своем Telegram-канале Фото: t.me/radmirbelyaev

Набережные Челны были представлены народным фольклорным ансамблем «Марий Сем» Дома дружбы народов «Родник», а Казань — ансамблями «Озан мари» и «Лай мардеж». Также на сцену поднялись коллективы «Чолманйук» и «Келшымаш» из удмуртского города Сарапул, столицу Удмуртии — Ижевск — представил марийский танцевальный коллектив «Шочмовожем». Из Марий Эл приехали Народный вокальный ансамбль «Моркокундем» и Марийский фольклорный ансамбль «Шайракундем. Также ожидается выступление государственного ансамбля танца «Марий Эл» на главной сцене.

Гостям было показано театрализованное представление «Сокровищница духовности народной — праздник Семык» с участием творческих коллективов Агрызского муниципального района и Елабужского колледжа культуры и искусств. Представление рассказывает об истории села Кадряково, о традициях и самобытности культуры марийского народа, любви к родному краю и природе, доброжелательности и гостеприимстве марийцев.

Оригинальная идея мини-спектакля принадлежит жителям села Кадряково, а режиссером выступил заслуженный работник культуры Андрей Зотин. Представление завершилось композицией «Дружба народа» и марийским танцем.

Представление завершилось композицией «Дружба народа» и марийским танцем Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

Также на праздничной площадке сегодня открыта выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, национальной одежды, деревянной посуды, сувениров, работают тематические площадки, в том числе детские игровые площадки, площадка «Сельское подворье», площадки с разнообразными мастер-классами. Все желающие могут обучиться гончарному делу, марийской вышивке, плетению из ивовых прутьев, приготовлению традиционного марийского угощения «Комна Мелна» (блинчики). В подворьях гостей угощают выпечкой и вкусным чаем.

На малой сцене в течение дня проходит конкурс красоты и талантов для девушек «Чевер марий удыр» и мужской силы для юношей «Марий Патыр», где все участники и участницы соревнуются на знание языка, традиций, обычаев, истории, культурного наследия марийского народа. Конкурс проходит на марийском языке, имена победителей жюри объявит вечером.

В подворьях гостей угощают выпечкой и вкусным чаем Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

Ассамблея народов Татарстана вручила сертификаты по 25 тыс. рублей

На празднике «Семык 2022» состоялось торжественное награждение. Так, Благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ награжден начальник участка ООО «Брус» Минисаит Магадеев, Почетной грамотой Министерства культуры РТ — художественные руководители Пелемешского сельского клуба Ирина Осипова и Бимского сельского дома культуры Оксана Корнева, а также Марийский народный фольклорный коллектив «Кадрек сем».

Почетные грамоты Ассамблеи народов Татарстана вручили руководителю местного отделения национально-культурной автономии марийцев в Елабужском районе, руководителю марийского народного ансамбля «Ош пеледыш» Людмиле Салаховой, а также руководителю марийского народного фольклорного ансамбля «Полеркас» Розе Валеевой.

Также на празднике состоялось торжественное награждение художественных руководителей ансамблей и фольклорных коллективов Фото: © Динара Губайдуллина / «Агрызские вести»

Сертификаты от Ассамблеи народов Татарстана по 25 тыс. рублей получили народный марийский фольклорный ансамбль «Элнет» Ильнетского сельского ДК Менделеевского района РТ под руководством Геннадия Мальгина и марийский народный фольклорный коллектив «Кадрек сем» под руководством Вероники Манаевой.

Также Почетная грамота Ассамблеи народов Татарстана вручена самодеятельному художнику Агрызского района РТ Камилю Мухаметшину. Благодарственными письмами, Почетными грамотами были удостоены и другие участники праздника «Семык 2022».