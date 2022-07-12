Хедлайнерами республиканского «Питрау» станут Салават и Ильсия Бадретдинова

В субботу, 16 июля, на поляне «Тырлау» села Зюри Мамадышского района Татарстана пройдет XXIV республиканский праздник культуры кряшен «Питрау». Хедлайнерами праздника станут звезды татарской эстрады Салават и Ильсия Бадретдинова. Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель председателя правления Общественной организации кряшен Республики Татарстан, директор Культурного центра имени Емельянова Людмила Белоусова.

Концертная часть пройдет на сцене «Питрау жыруы». В Мамадышский район съедутся 50 творческих коллективов из 20 районов и городов республики и четырех других регионов Российской Федерации — Челябинской области, республик Башкортостан, Удмуртия и Марий Эл. В этом году ожидается более 50 тыс. гостей.

«Сегодня празднуется „настоящий“ Питрау. Его дата — 12 июля, и она не меняется. Именно сегодня по всей республике по деревням проходят праздники. По традиции у кряшен Питрау идет неделю, поэтому он и называется „Питрау атнасэ“. В субботу мы ежегодно проводим республиканский праздник. Работа по подготовке праздника кипит. Остается всего несколько дней», — пояснила собеседница агентства.

По мнению Белоусовой, главной гордостью республиканского праздника является конкурс красоты и талантов «Кряшен чибяре». В этом году в финале сразятся 12 девушек из семи городов и районов Татарстана — Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевского, Кукморского и Мамадышского районов, а от Рыбно-Слободского района будут участвовать сразу три красавицы.

«Девушки уже прошли первый тур. В поляну Тырлау они приедут в кряшенских платьях и украшениях из настоящих бабушкиных сундуков. Они покажут традиции, обряды, знание этнического костюма и его особенностей, также сразятся в интеллектуальном туре. В этом году он будет посвящен праздникам народов Поволжья, так как этот год Президент России Владимир Путин объявил Годом культурного наследия. Юные хранительницы этнической культуры привезут хлеб, испеченный ими же, вышивки, которые они готовили в течение года. Самое главное в этом конкурсе — показать внутреннюю красоту, любовь к своему народу и традициям», — заметила Людмила Белоусова.

На празднике гостей также ждут Зюрейская ярмарка «Тырлау», хоровод «Тугяряк уен», детская площадка «Айбагыр», игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Күңел ачу», кряшенские подворья «Туганайлар», площадка «Родные поют», поляна знакомств «Димче», площадки «Дары природы Алан», «Песни родника Тяпи» и «Кряшенские угощения Табикмяк», игры у костра «Арулану».

Для молодежи будет организована дискотека на площадке «Жяшляр жыены». Неотъемлемой частью праздника являются конные скачки «Чаптар» и борьба корэш. На Питрау в Зюри съедутся сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов страны.

Праздник «Питрау» является частью государственной программы Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа» и проводится при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Праздник «Питрау» является завершающим в череде праздников традиционной культуры народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.