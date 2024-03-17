Праздничную программу фестиваля у «Ак Барс Арены» посетили более 50 тыс. человек

51 тысяча человек посмотрели праздничную программу, организованную сегодня у стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Семейный фестиваль «Всей семьей на выборы» стартовал сегодня днем. Хедлайнерами концерта стали Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко. Также на сцене выступили и известные татарстанские исполнители, в том числе народная артистка Татарстана Гузель Уразова, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

Кроме того, фестиваль посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Вход на концерт осуществляется по браслетам «Всей семьей на выборы», которые можно было получить на избирательных участках после голосования на выборах Президента РФ.