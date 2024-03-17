Минниханов: Нет сомнений, что мы всех врагов победим

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на фестивале «Всей семьей на выборы», который проходит возле у «Ак Барс Арены». Он поблагодарил избирателей республики, проголосовавших на выборах Президента России.

«Дорогие друзья, завершились выборы. Я искренне хочу поблагодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. Времена непростые, но тем не менее нет никакого сомнения, что мы всех наших врагов победим. Здесь никаких сомнений. конечно же, наша республика - это опорный субъект РФ. Наша столица Казань - лучший город. Почему? Потому что вы самые лучшие, вы сегодня здесь», - сказал Минниханов.

Вместе с Раисом Татарстана на сцену вышел мэр Казань Ильсур Метшин.

«Мы с мэром заверяем, что наша столица, наша республика будет и дальше процветать благодаря той поддержке, которую мы в том числе получаем со стороны федерального центра, нашего Президента Владимира Владимира Путина. Конечно же, мы сделаем наш город лучшим городом в мире», - заключил Раис республики.

Прямая трансляция проекта стартовала на телеканале ТНВ в 8 часов утра в заключительный день выборов Президента России. На сцене уже выступили народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов, народная артистка Татарстана Гузель Уразова, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, певец Ваня Дмитриенко, группы «Кар-Мэн» и «Иванушки International».