Право на работу в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери получили 299 гидов

По результатам тестирования-аккредитации казанских гидов на проведение экскурсий по воссозданному собору Казанской иконы Божией Матери право на сопровождение туристических групп на объекте получили 299 человек. Всего экскурсоводов, имеющих официальную аккредитацию на туристическое обслуживание по городу Казани, насчитывается около 500-550 человек.

Осенью, напомним, в среде экскурсоводов поднялась волна негодования в связи с намерением провести курс платных лекций с последующей сдачей экзамена на право проводить туристические группы в новый объект. Новому председателю Гильдии экскурсоводов РТ Игорю Воронову удалось добиться лояльного решения вопроса: аккредитацию решено было проводить по двум уровням. Бесплатный курс базовых лекций предлагалось пройти всем желающим и при успешной сдаче теста получить специальную наклейку на бейдж с правом сопровождать туристов внутри собора. Углубленный курс лекций предполагалось проводить на платной основе.

После базовой лекции от доцента кафедры общей и церковной истории Казанской православной духовной семинарии Анатолия Елдашева и архитектора-реставратора, экс-замминистра культуры РТ Светланы Персовой у экскурсоводов была только одна попытка для прохождения онлайн-теста. Набрать необходимо было не менее 22 баллов из 32 возможных. Из числа успешно прошедших тест 294 гида писали его онлайн, пятеро – при личном присутствии в Комитете по развитию туризма Казани.

В профессиональных чатах экскурсоводов Казани отмечается, что для не прошедших по каким-либо причинам тест будет предусмотрена пересдача в феврале.