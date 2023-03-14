Правкомиссия одобрила покупку «Татнефтью» активов финской Nokian в России за 286 млн евро

Правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку «Татнефтью» активов Nokian Tyres в России, сообщила пресс-служба финского производителя шин.

Комиссия определила, что общая допустимая цена сделки – 23,05 млрд рублей. Согласно базовому обменному курсу ЦБ на 13 марта, сумма сделки, утвержденная комиссией, составит 286 млн евро.

«По-прежнему сохраняются существенные неопределенности, связанные с транзакцией и сроками ее проведения, а также с обменным курсом рубля к евро на день платежа. Окончательное закрытие транзакции зависит, в частности, от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях и переводе денежных средств», – говорится в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила 3 ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» в размере 100% у компании Nokian Tyres.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В октябре прошлого года компания сообщила, что подписала соглашение о продаже своих российских предприятий «Татнефти». Ожидаемая сумма сделки составляла 400 млн евро.